«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал поведение полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, по пенальти 2:4).

«Барриос – хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.

В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть», – сказал Кахигао.