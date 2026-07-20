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«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»

Сегодня, 12:43
30

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал поведение полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, по пенальти 2:4).

«Барриос – хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.

В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть», – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • Форвард петербуржцев Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый им гол в конце основного времени, размахивая руками в сторону сектора болельщиков «Спартака». Капитан красно-белых Роман Зобнин подошел к нападающему и схватил его за футболку, после чего на поле началась массовая стычка. В ходе конфликта Барриос схватил хавбека «Спартака Наиля Умярова за горло.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Барриос Вильмар Кахигао Франсис
Комментарии (30)
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andrei-sarap-yandex
1784541639
СПАРТАК-ГНИЛОЙ КЛУБ......ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ
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ТяжелаяАртиллерия
1784541828
Спартак пробивает очередное дно!))
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Юбиляр
1784542071
Ничего не будет - это же Зенит, а для них свои правила, нормы и законы !!!👿 Объяснят, что не задушил же!...
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Бумбраш
1784543999
Да никто ничего не сделает этой телочке,а иначе она пожалуется на хараммент
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ziborock
1784544099
Пока Зенит не расформируют и не лишат всех купленных регалий (думаю что недолго осталось), купленный РПЛ можно не смотреть!
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NewLife
1784544603
Подлые трусливые сорняки нашего футбола с грядки сельдерея😏
Ответить
ПалкоВводецъ007
1784545098
Подленький клубик свинарня. Не зря они антинародные. Гыгыгы
Ответить
рылы
1784548794
тарасофское нытьё)
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anatolich72
1784549417
Зенит 1-яигра=1пенальти пошли на рекорд зенит позор России
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Номэд
1784550127
Это красная карточка. Но в гаСпромовском рпл этот мартыхай неприкосновенный. И об этом уже давно говорят. Позор питорской вонючей петушарне.
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