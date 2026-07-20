«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал поведение полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, по пенальти 2:4).
«Барриос – хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.
В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть», – сказал Кахигао.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- Форвард петербуржцев Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый им гол в конце основного времени, размахивая руками в сторону сектора болельщиков «Спартака». Капитан красно-белых Роман Зобнин подошел к нападающему и схватил его за футболку, после чего на поле началась массовая стычка. В ходе конфликта Барриос схватил хавбека «Спартака Наиля Умярова за горло.
Источник: «Чемпионат»