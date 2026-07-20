В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов считает, что «Спартак» оказал его команде достойное сопротивление в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а по пенальти петербужцы победили со счетом 4:2.

– Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник «Спартак», это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но «Зенит» проявил характер и добился победы.

– Насколько нервной получилась игра?

– Очень нервная. Особенно концовка. Всe было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что всe хорошо закончилось.

– Сразу для нескольких игроков «Зенита» этот Суперкубок оказался первым, в том числе для новичков Андраде и Фелипе Аугусто.

– Когда человек, приходящий в команду, сразу выигрывает трофей, это ценно и важно. Они сразу понимают, зачем приходят в «Зенит», а именно – побеждать.

– Эта победа стала десятой для «Зенита» в Суперкубке. Как оцените этот факт?

– Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берет Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов.