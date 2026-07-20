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В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке

Сегодня, 10:47
15

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов считает, что «Спартак» оказал его команде достойное сопротивление в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а по пенальти петербужцы победили со счетом 4:2.

– Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник «Спартак», это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но «Зенит» проявил характер и добился победы.

– Насколько нервной получилась игра?

– Очень нервная. Особенно концовка. Всe было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что всe хорошо закончилось.

– Сразу для нескольких игроков «Зенита» этот Суперкубок оказался первым, в том числе для новичков Андраде и Фелипе Аугусто.

– Когда человек, приходящий в команду, сразу выигрывает трофей, это ценно и важно. Они сразу понимают, зачем приходят в «Зенит», а именно – побеждать.

– Эта победа стала десятой для «Зенита» в Суперкубке. Как оцените этот факт?

– Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берет Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • «Зенит» ранее побеждал в Суперкубке России в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Зырянов Константин
Комментарии (15)
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VVM1964
1784535351
Сопротивление ??? - да вас возили большую часть матча !!!
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Цугундeр
1784536948
Комментарий удален пользователем
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Цугундeр
1784536990
Гы-гы.( Учитесь врываться во вратарскую, как свины, клином, с криком "банзай!" А не гулять вдоль штрафной, перемигиваясь.. Малкома давно с Клавой нет, а вы всё в то же играете. Всё ножки свои бережёте драгоценные..) Да вам и перемигиваться не давали.) Спасибо бешенному придурку ,выручил...
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andrei-sarap-yandex
1784537160
ГЛАВНОЕ-РЕЗУЛЬТАТ
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ПалкоВводецъ007
1784538809
Свинарня прыгнула выше головы, тогда как Зенит играл максимум на 50% возможностей своих. Гыгыгы
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Интерес
1784544049
Вашего ценового диапазона никому не дано достигнуть, даже конкуренту и товарищу по единому общенародному нефтегазовому комплексу.Ляксей-это сила... Сибири,Поволжья, Приуралья,Зауралья и прочих географическо-территориальных образований.
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Бумбраш
1784544652
Достойный??? Зинку возили как хотели..видимо клупп и вправду прогнил и все там гниют..из богданыча получился сырожа-болванчик,теперь и из хвои болванчика сделали...зинка срам российского футбола
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