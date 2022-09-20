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Константин Зырянов
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
4
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
2
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
17
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Все новости
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
42
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
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«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
13
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
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19:47
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Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
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«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
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Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
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Константин Зырянов
Полузащитник
Имя
Константин
Отчество
Георгиевич
Фамилия
Зырянов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Пермь
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
5 октября 1977 (45 лет)
Рост
176
Вес
72
Статистика
Новости
Статьи
Посты
20 сентября 2022
08:11
Зырянов рассказал, как складывается его тренерская карьера
15 апреля 2020
21:13
Зырянов: «Если заканчивать чемпионат сейчас, то нужно признавать текущие результаты в таблице»
3
8 февраля 2018
10:53
Зырянов: «Анюков сам решил играть в атаке»
27 декабря 2017
18:44
Зырянов назначен главным тренером «Зенита-2»
14
15 ноября 2017
14:26
Зырянов не верит, что Кокорин и Дзюба забьют в этом сезоне 35 голов на двоих
9
9 ноября 2017
21:51
Зырянов: «Я скучаю по «Петровскому»
1
15:55
Зырянов: «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет. И успокоился на столько же лет»
71
8 октября 2017
09:53
Давыдов: «Зырянов? Спрашиваю его, дотянет ли еще три года»
3
11 августа 2017
22:35
Зырянов: «У «Зенита» самая длинная скамейка запасных. Станем чемпионами»
7
20:16
Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»
31
19 июля 2017
16:17
Зырянов завершит футбольную карьеру в конце сезона
12
12 июля 2017
12:12
«Зенит» объявил о продлении контракта с Зыряновым
9
11 июля 2017
17:42
Зырянов останется в «Зените» еще на год
7
24 апреля 2017
06:52
Радимов: «Уровень игроков «Зенита-2» не соответствует Премьер-лиге»
5
30 марта 2017
13:25
Луческу и Тимощук присутствовали на церемонии прощания с Казаченком
6
22 февраля 2017
14:55
Зырянов: «Лодыгин ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Такое доверие должно подхлестывать»
3
12:52
Зырянов: «Что с Файзулиным? Думаю, надо узнать у доктора»
1
31 октября 2016
19:09
Зырянов не собирается заканчивать футбольную карьеру
7
23 октября 2016
11:50
Радимов не исключил, что Зырянов сможет сменить его на посту наставника «Зенита-2»
1
13 августа 2016
07:29
Радимов о травме Зырянова: «Обойдется без операции, но три недели без футбола»
01:09
Фото
Радимов: «Игроки «Зенита-2» завтра будут биться за Зырянова»
3
3 августа 2016
15:09
Костин: «Зырянова в «Зените-2» называем Константином Георгиевичем»
1
18 июля 2016
13:33
Зырянов и Рудковский вошли в сборную ФНЛ по итогам второго тура
13 июня 2016
17:23
Зырянов продолжит выходить на поле в составе «Зенита-2» в сезоне-2016/17
6
1 июня 2016
17:08
Митрофанов: «Зенит-2» делает ставку на Радимова, Зырянов останется в роли играющего тренера»
17 мая 2016
16:45
Зырянов: «С удовольствием отыграю еще один сезон в «Зените-2»
2
11 мая 2016
08:14
Зырянов: «Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге»
16
6 мая 2016
23:36
Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»
7
2 мая 2016
15:48
ФНЛ. «Зенит-2» разгромил КАМАЗ, Зырянов забил гол
14 февраля 2016
08:11
Зырянов: «В Лиге чемпионов Виллаш-Боаш опять доверит выступать своим близким иностранцам»
4
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