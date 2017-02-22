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    Зырянов: «Что с Файзулиным? Думаю, надо узнать у доктора»

    Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал, когда стоит ждать появления в составе сине-бело-голубых полузащитника Виктора Файзулина. Напомним, что у россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не появлялся на поле.

    «Что сейчас с Файзулиным? Я думаю, надо узнать у доктора команды. У него травма. Травмы мешают. Но он же не просто так – раз и исчез. Конечно, травмы мешают играть. Было бы здорово, конечно, если бы он играл. Потому что футболист сильный», – заявил Зырянов.

    Источник: Спорт FM

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    22.02.2017 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6306

      порт 22 февраля 2017, 14:44

      Человек косяк.

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