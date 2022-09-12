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    Виктор Файзулин

    Полузащитник
    Имя Виктор
    Отчество Игоревич
    Фамилия Файзулин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Находка
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ г.Находка
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 72
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