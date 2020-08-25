«Ездим за грибами, смотрю футбол». Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как проводит время после завершения карьеры футболиста.
«У меня все хорошо, занимаюсь делами, смотрю футбол. Бизнес идет хорошо. Ездим за грибами, радуемся жизни – словом, нахожусь в полной гармонии с собой. Спасибо болельщикам за теплые слова в мой адрес, мне очень приятно. Всем привет и наилучшие пожелания. Главное – здоровья!» – сказал Файзулин.
- Файзулин выступал за «Зенит» с 2008 по 2018 год.
- Футболист в последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 года.
- Завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
Источник: Bobsoccer