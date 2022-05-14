Файзулин – о победе «Зенита» в Кубке УЕФА: «Команда была на ходу, а Адвокат нам просто не мешал»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин вспомнил о победе петербургской команды в Кубке УЕФА в 2008 году.

– Правда, что на установке перед финалом Адвокат не двигал фишки по доске, а просто сказал: «В Шотландии живет шесть миллионов человек. А в России? 140 миллионов. Вы всe поняли? Вперед»?

– Я такого, если честно, не помню, но не сомневаюсь, что Дик мог подобное сказать. Это точно в его духе.

Кстати, по большому счету он делал ставку на определенных людей. Они были хорошо готовы физически – им Адвокат даже чуть больше выходных давал.

А в целом, сильнее даже вкладывался в психологию. Чтобы, с одной стороны, было строго, но с другой – весело.

– Как это выглядело на практике?

– Мог накричать в какой-то ситуации, а мог и пошутить. Но вообще, тогда команда просто была на ходу, и он ей не мешал. И правильно делал.

Ничего лишнего не было – все как надо. Нужно что-то сказать или помочь – говорил и помогал. Нет необходимости – не лез. Очень хорошо понимал, что происходит. Чувствовал! Опыт тренерский, наверное, я так думаю.

А тогда, зимой-2007/08, мне самому было очень интересно узнать, как у Адвоката в «Зените» все устроено.

Рассказывали, что он сам просматривает матчи соперников, а потом может просто кому-то что-то индивидуально сказать. И со мной в том числе такое действительно бывало. Но это происходило очень лаконично: коротко и емко.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?