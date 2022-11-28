Дик Адвокат

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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
3
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
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Все новости
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
3
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
Оффтоп
МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
2
17:22
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
5
16:59
Фото
«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
7
16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
1
16:10
Фото
«Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ»
2
15:57
В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»
3
15:50
Оффтоп
Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)
2
15:40
Стал известен лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
1
15:36
Спецпроект
Какой вы футболист?
13
15:33
Текст
Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?
23
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2
Какой вы футболист?
3
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
Дик Адвокат
Тренер
Имя
Дик
Фамилия
Адвокат
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 сентября 1947
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Кубок Йохана Кройфа 2012
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Товарищеские матчи 2009
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Суперкубок России 2008
Суперкубок УЕФА 2008
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Чемпионат мира 2006
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Фейеноорд
3
2
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
15.08.2021
Виллем II
0 : 4
Фейеноорд
22.08.2021
Фейеноорд
2 : 0
Гоу Эхед Иглс
29.08.2021
Утрехт
3 : 1
Фейеноорд
21 января
20:30
Мостовой назвал лучшего тренера-иностранца в истории РПЛ
4
17:58
Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России
14
28 ноября 2022
20:38
Фото
Адвокат возобновил тренерскую карьеру в 75 лет. Он возглавил «Ден Хааг»
1
26 ноября 2022
01:56
75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры
21 ноября 2022
22:52
Фото
Ван Гаал побил рекорд Адвоката в сборной Нидерландов
26 сентября 2022
07:26
Фото
Ван Гаал повторил рекорд сборной Нидерландов по числу побед среди тренеров
1 августа 2022
18:02
Адвокат – о Кокорине: «Талант поколения и один из лучших российских игроков в истории»
2
14 мая 2022
11:33
Файзулин – о победе «Зенита» в Кубке УЕФА: «Команда была на ходу, а Адвокат нам просто не мешал»
10 марта 2022
18:55
Адвокат: «Разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре»
1
20 октября 2021
17:27
Адвокат – о титулах «Зенита»: «Это хорошо для клуба, но плохо для уровня футбола в России»
3
12:11
Фото
Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»
11
18 октября 2021
17:47
«Зенит» организует встречу болельщиков с Адвокатом перед матчем с «Ювентусом»
6
31 июля 2021
19:57
Фото
Адвокат возглавил сборную Ирака. В прошлом сезоне он объявлял об окончании карьеры
4
21 июля 2021
18:48
Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал
18
23 мая 2021
15:35
Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций
2
24 апреля 2021
14:25
Адвокат: «Я второй тренер в Голландии после ван Гаала»
6
1 декабря 2020
20:51
Адвокат: «Завершу тренерскую карьеру по окончании сезона»
8
6 ноября 2020
10:50
Геркус: «Гончаренко против Адвоката – все равно что плотник супротив столяра»
12
08:08
Адвокат – о матче с ЦСКА: «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее»
20
4 ноября 2020
19:59
Адвокат: «Уровень РПЛ намного выше чемпионата Голландии»
13
19:38
Адвокат – о бюджете ЦСКА: «Такой масштаб мне знаком еще со времен работы в «Зените»
4
16 октября 2020
19:40
Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях»
9
15 октября 2020
07:39
Де Бур – третий тренер в истории сборной Нидерландов без побед в первых трех играх
5 июня 2020
00:57
Аршавин: «Перед финалом Кубка УЕФА-2008 Адвокат сказал, что, если не выиграем, мы не команда. Я ответил: «Если не выиграем, это вы не тренер»
13
25 мая 2020
15:58
Ким Дон Джин: «Адвокат был для меня как отец. Он не скрывал претензий и говорил прямо в лоб»
1
5 мая 2020
18:05
Черданцев: «Капелло и Адвокат – ок, это легенды. А что сделал в футболе Николич?»
6
21 апреля 2020
19:59
«Понял, сколько во мне страсти». 72-летний Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом»
2
23 февраля 2020
01:40
«Фейеноорд» впервые за 17 лет одержал 10 побед подряд. Команду тренирует Дик Адвокат
1
21 января 2020
12:07
Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»
17
19 января 2020
09:18
Адвокат – первый тренер в истории Эредивизие, тренировавший в пяти разных десятилетиях
Предыдущая
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28.06.2019 14:25
Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
3
20.12.2018 18:35
Как сейчас дела у Капелло, Адвоката и Хиддинка
Они изменили российский футбол, а теперь почти ушли на пенсию.
7
06.12.2017 19:05
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
95
11.11.2017 09:00
Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо
Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.
22
19.09.2017 00:05
«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью
Фернандо Риксен дрался, хулиганил и помогал «Зениту» добывать первые трофеи. А теперь он каждый день теряет подвижность и силы из-за жуткого диагноза.
26
18.03.2017 18:30
Каким мы запомним Дика Адвоката, который уходит из футбола
Дик Адвокат объявил о завершении тренерской карьеры. «Бомбардир» вспоминает главные подвиги Маленького генерала.
5
25.12.2016 15:30
«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике
«Спартак» ведет переговоры по Луису Адриано и надеется забрать из «Фенербахче» Эменике. Европейские издания сообщают, что форвард уже вылетел в Москву. «Бомбардир» отвечает на главные вопросы по возможному трансферу.
3
19.12.2016 21:20
«Зенит» купит Лунева. Буффон намерен играть до 2043 года. Дайджест событий дня
«Спартак» ведет переговоры с Джикией. Чемпион Турции может приобрести Майкона. Эменике буянит в «Фенербахче». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
8
11.12.2016 13:30
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11
17.08.2016 22:30
Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня
Ромуло может переехать в Турцию. Гарай хочет вернуться в «Бенфику». В ЦСКА этим летом не будет новичков. «Бомбардир» собрал все новости дня в одном материале.
19
16.08.2016 21:00
Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня
«Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
15.08.2016 21:15
Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня
Адвокат возглавит «Фенербахче». Подольски завершил карьеру в сборной. «Лацио» достиг договоренности по Баштушу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
05.07.2016 13:00
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
16
12.05.2016 22:09
«Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня
Гетце не нужен «Баварии». Селезнев разругался с руководством «Кубани». «Эвертон» уволил Мартинеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
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12.12.2016 23:58
Навстречу голой спине. Кому из наших клубов повезло меньше всего?
В понедельник российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Блог «Бескрайний нападающий» оставляет записку на полях этого события.
3
21.06.2016 18:00
Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов
Откровенно провальное выступление российской команды на Евро-2016 заставило-таки сказать то, что давно просилось наружу.
12
29.03.2016 17:30
Перед матчем Франция – Россия: цифры и факты
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет статистическую выкладку перед предстоящим товарищеским матчем.
2
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