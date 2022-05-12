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Дик Адвокат
Дик Адвокат
Кюрасао
Нидерланды
27 сентября 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Радимов определил эпоху самого сильного «Зенита»
9 октября
5
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
9 сентября
5
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао
29 июня
Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026
26 июня
Реакция Погребняка на историческое очко Кюрасао Адвоката на ЧМ-2026
21 июня
Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»
21 июня
2
ЧМ-2026. Кюрасао Адвоката удержала ничью с Эквадором (0:0)
21 июня
7
Фото
78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
14 июня
5
Адвокат установил два рекорда чемпионатов мира
14 июня
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
78-летний Адвокат высказался о предстоящем матче Кюрасао против Германии
14 июня
1
Видео
Сборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением
3 июня
2
Аршавин – о попадании 78-летнего Адвоката на ЧМ-2026: «В очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию»
30 мая
2
78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026
19 мая
2
Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет
12 мая
22
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
11 мая
3
78-летний Адвокат нашел новую работу
18 марта
3
Реакция фанатов «Зенита» на уход Адвоката из футбола
26 февраля
3
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
24 февраля
5
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ
23 февраля
15
Топ-3 лучших тренера в истории РПЛ по версии Радимова
13 февраля
9
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
2025.12.10 23:28
1
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
2025.12.07 17:05
1
Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026
2025.11.19 16:05
Реакция Быстрова на выход Кюрасао на ЧМ-2026
2025.11.19 12:29
6
Фото
«Зенит» поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026
2025.11.19 11:19
7
Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» сенсационно вышла на ЧМ-2026
2025.11.19 08:52
7
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