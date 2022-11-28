Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Дик Адвокат

    Тренер
    Имя Дик
    Фамилия Адвокат
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 27 сентября 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фейеноорд 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2021 Виллем II 0 : 4 Фейеноорд
    22.08.2021 Фейеноорд 2 : 0 Гоу Эхед Иглс
    29.08.2021 Утрехт 3 : 1 Фейеноорд
    • Читайте нас: 
    11