Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился впечатлениями от матча 1-го тура ЧМ-2026 против Германии (1:7).

– Дик, поздравляю вас с выходом на чемпионат мира и с тем, что вы подарили нам первую игру [на турнире] в истории нашей страны, это было здорово. Что этот результат говорит вам о следующей игре против Эквадора?

– Следующий матч будет совсем другим, мы идем от одной игры к другой. В матче с Германией мы ждали [от себя] большего, но не смогли, они были слишком сильны. Мы легко позволили им забить два или три мяча, счет 1:4 был бы справедливым. Но качественно Германия намного нас превосходила.

– Вы были очень эмоциональны перед матчем и после него, во время гимна. Расскажите, что вы чувствовали в тот момент.

– Главным образом это было связано с тем, что люди в Кюрасао снова почувствовали радость. Может быть, это отчасти связано с возрастом – вознкают эмоции, которые мне стоит сдерживать, потому что мне не очень это нравится. Но так бывает, и даже сейчас, при счете 1:7, эти люди очень рады.