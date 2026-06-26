Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался о матче 3-го тура группы E на ЧМ-2026 с Кот‑д’Ивуаром (0:2).
«Нельзя никого упрекнуть – команда усердно работала, чтобы добиться результата. Сегодня мы сами подарили сопернику первый гол. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», – сказал Адвокат.
- Дубль в этом матче у ивуарийцев сделал Николя Пепе, отличившийся на 7-й и 64-й минутах.
- Сборная Кюрасао с 1 очком заняла 4-е место в группе и завершила борьбу на турнире.
Источник: «Матч ТВ»