Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался о матче 3-го тура группы E на ЧМ-2026 с Кот‑д’Ивуаром (0:2).

«Нельзя никого упрекнуть – команда усердно работала, чтобы добиться результата. Сегодня мы сами подарили сопернику первый гол. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», – сказал Адвокат.