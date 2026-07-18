Семин назвал козырь «Спартака» в матче с «Зенитом»

Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Спартак» потихоньку приблизился к уровню «Зенита». Если говорить конкретно о первом матче сезона, то тут вообще все плюс-минус в одинаковых кондициях. Поэтому шансы выиграть Суперкубок у команд равны.
За «Спартак» может сыграть то, что у команды не так давно был опыт удачного выступления в финальном матче и серии пенальти», – заявил Сeмин.
- Суперкубок России будет разыгран сегодня в Нижнем Новгороде.
- Начало матча – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, «Спартак» – обладатель FONBET Кубка России.
Источник: «Советский спорт»