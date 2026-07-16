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  • Соболев рассказал об отношении к «Спартаку» спустя два года после ухода в «Зенит»

Соболев рассказал об отношении к «Спартаку» спустя два года после ухода в «Зенит»

16 июля, 22:22
10

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в преддверии матча за Суперкубок России против «Спартака» заявил, что не скучает по бывшему клубу.

– К спартаковскому ромбу остались тeплые чувства или это больше история про воспитанников?

– Хотите спросить, скучаю ли я по «Спартаку» (улыбается)? Точно нет.

Но в этом клубе я провeл почти пять лет, выиграл трофей. Болельщики меня любили, руководство хорошо относилось. При Леониде Арнольдовиче Федуне всe было супер.

Я всегда говорил и сейчас повторю, что испытываю максимальное уважение к «Спартаку» и его болельщикам. Никогда плохого про них не скажу. Уважаю этот клуб и ценю время, которое в нeм провeл.

  • Суперкубок России будет разыгран 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • «Зенит» – чемпион РПЛ, «Спартак» – обладатель FONBET Кубка России.
  • Соболев сменил московский клуб на петербургский в августе 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (10)
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alefreddy
1784230891
но забыл добавить но бабло для меня важнее сказанного
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R_a_i_n
1784231172
Лучше спросите, что думает Спартак и все сообщество о уйопке. Один из самых худших трансферов в истории Спартака. Про уважение дельфин конечно звездит.
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Спартaк
1784251073
бабки ты ценишь клоун не более
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