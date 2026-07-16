Соболев рассказал об отношении к «Спартаку» спустя два года после ухода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в преддверии матча за Суперкубок России против «Спартака» заявил, что не скучает по бывшему клубу.

– К спартаковскому ромбу остались тeплые чувства или это больше история про воспитанников?

– Хотите спросить, скучаю ли я по «Спартаку» (улыбается)? Точно нет.

Но в этом клубе я провeл почти пять лет, выиграл трофей. Болельщики меня любили, руководство хорошо относилось. При Леониде Арнольдовиче Федуне всe было супер.

Я всегда говорил и сейчас повторю, что испытываю максимальное уважение к «Спартаку» и его болельщикам. Никогда плохого про них не скажу. Уважаю этот клуб и ценю время, которое в нeм провeл.