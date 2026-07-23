Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на просьбу клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом».

«Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.

Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Спартак» предъявил претензию за серию пенальти, но я бы их предъявлял за пенальти в их ворота, который был назначен не совсем справедливо. Ясно, что никто ничего не переиграет – такого не было никогда. Но если бы в нашем футболе было больше профессиональных людей, которые отдали этому спорту жизнь, ошибок было бы меньше. Однако это невозможно, поэтому такое будет продолжаться и дальше.

Конечно, не верю в переигровку Суперкубка. А народ откуда брать? Празднование тоже переигрывать? Трофей у «Зенита» забирать? Такого никогда не было. Однако «Спартак» поступает правильно – протестовать надо», – сказал Мостовой.