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  • Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»

Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 14:18
17

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на просьбу клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом».

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Спартак» предъявил претензию за серию пенальти, но я бы их предъявлял за пенальти в их ворота, который был назначен не совсем справедливо. Ясно, что никто ничего не переиграет – такого не было никогда. Но если бы в нашем футболе было больше профессиональных людей, которые отдали этому спорту жизнь, ошибок было бы меньше. Однако это невозможно, поэтому такое будет продолжаться и дальше.

Конечно, не верю в переигровку Суперкубка. А народ откуда брать? Празднование тоже переигрывать? Трофей у «Зенита» забирать? Такого никогда не было. Однако «Спартак» поступает правильно – протестовать надо», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (17)
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...уефан
1784806386
...всё по-уму молвил!...
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Hector вернулся
1784806692
Азм есть царь забыл добавить
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Интерес
1784806753
Что делать, Сашок, если у нас "профессионалы" очень часто продажные, смотрят на сторону и агитируют молодёжь линять из страны, менять спортивное, и -вообще, гражданство? Приходится брать людей со стороны,включая и тот же "закордон"( где тоже иногда произрастает симпатии и любовь к России), и удовлетворяться не устраивающим тебя уровнем!А может и поэтому страна не так часто разваливается,просуществовав тысячу лет, потому что "высоколобые профи" прорываются к власти тоже не часто? Мля, ещё одна стареющая протест?утка.
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evgevg13
1784806882
Обязательно надо переиграть. Выдать игрокам клюшки, лыжи, поставить регбийный ворота и пусть гоняют камень от керлинга. И обязательно в плавательном 50-ти метровом бассейне.
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Semenycch
1784807347
Иван Грозный сошел с ума и этот царек тоже!
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Кривая да нелёгкая
1784808561
Спартак только и делает что все года возмущается с шестого места))) За интриги и скандалы его и помнят иначе бы забыли середняка)
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RusPlan
1784808714
звиздец мостовому, выгонят с срач тв
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ТяжелаяАртиллерия
1784809511
Проще расформировать спартак и никакие протесты не нужны будут.
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Дубина
1784809615
Зпрф! Пускай они этот кубок себе в очко засунут(( липовые))) чукчи.
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рылы
1784814138
а что не так с пенальти? тут даже не я - а эталонный хряк борзыкин визжал, что оно было, и заодно все маты сложил на зулуса. который сыграл рукой в штрафной. у меня другой вопрос: почему из 4х пенальти карась увидел только 1? сколько чемоданов ему занёс лукойл?
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