Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА-2026.

«ПСЖ» стал обладателем трофея.

Парижане победили «Астон Виллу» – 2:1.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч полностью и выиграл 9-й трофей в составе «ПСЖ».

«Не смотрел пристально матч. Ожидал, что «ПСЖ» выиграет в один мяч. Сыграло индивидуальное мастерство футболистов. Хвича – молодец, как и всегда.

Но Суперкубок – это всего лишь одна игра, ничего особенного в нeм. Никто уже и не вспомнит, кто выигрывал его в прошлых годах. Помимо Сафонова этот трофей вчера ещe 25 человек выиграли.

Для «Астон Виллы» этот матч был очень важным, потому что для них каждый трофей ценный, а для Парижа это просто очередной кубок. Лишний трофей в копилочку – и всe», – сказал Мостовой.