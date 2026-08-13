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  • Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»

Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»

13 августа, 22:24
1

Александр Мостовой прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА-2026.

  • «ПСЖ» стал обладателем трофея.
  • Парижане победили «Астон Виллу» – 2:1.
  • Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч полностью и выиграл 9-й трофей в составе «ПСЖ».

«Не смотрел пристально матч. Ожидал, что «ПСЖ» выиграет в один мяч. Сыграло индивидуальное мастерство футболистов. Хвича – молодец, как и всегда.

Но Суперкубок – это всего лишь одна игра, ничего особенного в нeм. Никто уже и не вспомнит, кто выигрывал его в прошлых годах. Помимо Сафонова этот трофей вчера ещe 25 человек выиграли.

Для «Астон Виллы» этот матч был очень важным, потому что для них каждый трофей ценный, а для Парижа это просто очередной кубок. Лишний трофей в копилочку – и всe», – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Суперкубок УЕФА Астон Вилла ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (1)
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BVG4
1786695648
Кто-то когда-то в Испании может по-дурости, а может чтобы потролить Сасу назвал его "царём". Все посмеялись и давно забыли об этом, а он нет! Где-то отлохматил похожие на царские, шубу и шапку(наверное немалых денег стоили), теперь говорят даже спит в них! Жена конечно была вначале категорически против, сейчас смирилась.😄 Ему хотя-бы до одного Софоновского трофея мизинчиком дотянуться, чтобы только потрогать несколько секунд... "- и всё")))))
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