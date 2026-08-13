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  • «Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»

«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»

13 августа, 20:40
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал действия защитника сборной Украины Ильи Забарного.

  • Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА.
  • В среду вечером парижане победили «Астон Виллу» (2:1) и выиграли трофей во второй раз подряд.
  • Сафонов провел матч полностью, Забарный был в запасе.

«Главное, что наш блестящий вратарь выиграл очередной большой трофей. Нечего обсуждать среднего украинского игрока, которого «ПСЖ» скоро продаст.

Он в сборной тоже поднасрал в отборочном цикле. Так еще и искусственным интеллектом пользоваться не умеет. Он играет в футбол хуже, чем Сафонов.

Нечего о Забарном говорить. Мы обсуждаем какое-то говно», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок УЕФА Франция. Лига 1 Астон Вилла ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Император 1
1786643466
Это же безмозглый х@х.ол на.цик подзабОрный, что он ещё может, кроме как, пакостить
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...уефан
1786643784
...Говно сказало о говне, И что с того тебе и мне?)...
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subbotaspartak
1786643939
Нет сегодня Губы на плавании, можно и смотреть и слушать...
Ответить
subbotaspartak
1786644034
...Нечего о Забарном говорить. Мы обсуждаем какое-то г..», – сказал Губерниев.... А кто кроме тебя обсуждает?
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VVM1964
1786644109
Вот вот - мусолят здесь какую-то говеную тему - как кто-то там какую-то фотку обрезал! СОБЫТИЕ !!! 🤮
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ТяжелаяАртиллерия
1786655993
Комментарий скрыт модератором
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bashnat013
1786692709
Встречаются два Гавна…
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