Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал действия защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА.

В среду вечером парижане победили «Астон Виллу» (2:1) и выиграли трофей во второй раз подряд.

Сафонов провел матч полностью, Забарный был в запасе.

«Главное, что наш блестящий вратарь выиграл очередной большой трофей. Нечего обсуждать среднего украинского игрока, которого «ПСЖ» скоро продаст.

Он в сборной тоже поднасрал в отборочном цикле. Так еще и искусственным интеллектом пользоваться не умеет. Он играет в футбол хуже, чем Сафонов.

Нечего о Забарном говорить. Мы обсуждаем какое-то говно», – сказал Губерниев.