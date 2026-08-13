Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в игре за Суперкубок УЕФА.

«Поражение никогда не приносит радости, но я доволен тем, как мы боролись, как игроки выкладывались на поле все 90 минут. Что касается наших шансов забить, мы должны гордиться тем, что сделали сегодня.

[О Брайане Маджо и Джордже Хеммингсе]. То, что они получают опыт в таких матчах, очень важно. Они показывают, чему научились благодаря упорному труду. Мы заранее решили, как будем играть в этом матче, и подготовили игроков к игре на этих позициях.

[О том, что Эмилиано Мартинес, Эзри Конса и Олли Уоткинс не играли]. Они присоединятся к нам после этого матча, в субботу у нас последний товарищеский матч. Их там не будет, но они начнут тренироваться с нами уже сейчас, мы хотели дать им четырехнедельный отпуск, потому что сезон был очень напряженным.

Мы считаем, что лучше работать с игроками, которые находятся в хорошей физической форме.

В целом, мы можем гордиться всем, что сделали. Потребуются некоторые изменения, но мы уверены в себе.

[О дальнейших трансферах]. Планируется, что изменений будет больше», – сказал Эмери.