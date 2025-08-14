Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Тоттенхэмом» (2:2, по пенальти 4:3) в Суперкубке УЕФА.

«Всем привет. Вернулись в Париж, у нас 5 утра. Тяжелая дорога после классного, напряженного и интересного матча.

Что могу сказать? Такие победы еще слаще, когда у команды получается проявить характер и переломить исход матча. Плюс победа по пенальти – это очень, повторюсь, нервно и эмоционально. Только положительные эмоции, и мы идем дальше. Следующий матч на выезде против «Нанта», будем готовиться», – сказал Сафонов.