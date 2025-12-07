Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)

«ПСЖ» в 15-м туре Лиги 1 без проблем разобрался с «Ренном». Парижане забили пять безответных мячей.

У «ПСЖ» дубль оформил Хвича Кварацхелия.

В воротах «ПСЖ» впервые в сезоне играл Матвей Сафонов.

С 74-й минуты «Ренн» был в меньшинстве после удаления Жереми Жаке.

«ПСЖ» на очко отстает от первого места. «Ренн» опустился на шестую строчку.