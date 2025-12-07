Введите ваш ник на сайте
  Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)

Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)

Сегодня, 00:57
7

«ПСЖ» в 15-м туре Лиги 1 без проблем разобрался с «Ренном». Парижане забили пять безответных мячей.

У «ПСЖ» дубль оформил Хвича Кварацхелия.

В воротах «ПСЖ» впервые в сезоне играл Матвей Сафонов.

С 74-й минуты «Ренн» был в меньшинстве после удаления Жереми Жаке.

«ПСЖ» на очко отстает от первого места. «Ренн» опустился на шестую строчку.

Франция. Лига 1. 15 тур
ПСЖ - Ренн - 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 28; 2:0 - С. Маюлу, 39; 3:0 - Х. Кварацхелия, 67; 4:0 - И. Мбайе, 88; 5:0 - Г. Рамуш, 90+1.
Удаления: нет - Ж. Жаке, 74 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Ренн ПСЖ Сафонов Матвей Кварацхелия Хвича
Комментарии (7)
Чилим.
1765064460
ну и ладушки...
Ответить
aldo conte
1765070424
Хвича молодец!
Ответить
САНЁК17
1765083566
Ё моё, вот это заголовок
Ответить
k611
1765084547
В своих эпизодах хорошо сыграл и не пропустил и это главное.
Ответить
Страшнейшая Пушка
1765090086
Удаление Жаке.
Ответить
Интерес
1765093706
Вчера раза три трансляцию включал на несколько минут-всё "Ренн" атакует, а в итоге 0-5... Ну и хорошо, что Мэтью не пропустил, если работа была.Чай, не чужой пока человек и футболист.
Ответить
Cleaner
1765093902
Матвей, кому СКАМЕЙКУ доверил? Шучу. Молодец, что не пропустил!!!
Ответить
  • Читайте нас: 