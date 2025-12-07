Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)

«ПСЖ» в 15-м туре Лиги 1 без проблем разобрался с «Ренном». Парижане забили пять безответных мячей.
У «ПСЖ» дубль оформил Хвича Кварацхелия.
В воротах «ПСЖ» впервые в сезоне играл Матвей Сафонов.
С 74-й минуты «Ренн» был в меньшинстве после удаления Жереми Жаке.
«ПСЖ» на очко отстает от первого места. «Ренн» опустился на шестую строчку.
Франция. Лига 1. 15 тур
ПСЖ - Ренн - 5:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 28; 2:0 - С. Маюлу, 39; 3:0 - Х. Кварацхелия, 67; 4:0 - И. Мбайе, 88; 5:0 - Г. Рамуш, 90+1.
Удаления: нет - Ж. Жаке, 74 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»