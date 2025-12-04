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Сафонов прокомментировал возможный дебют в сезоне за «ПСЖ»

4 декабря 2025, 15:34
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как провел последние дни.

Ранее стало известно, что россиянин может дебютировать в этом сезоне в матче против «Ренна». Основной голкипер парижан Люка Шевалье получил травму.

«Планировалась парочка выходных, но я обменял их на индивидуальные тренировки. Недельный цикл подготовки к матчу как раз позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующему матчу.

Также вчера был семейный рождественский обед на нашей тренировочной базе, единственное, что омрачило этот день, что я пока что без Мариши.

Ну, а сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», – написал Сафонов.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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k611
1764861378
Ещё не факт...
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Океан
1764936803
Недели хватит чтобы восстановиться.
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