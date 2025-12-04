Сафонов прокомментировал возможный дебют в сезоне за «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как провел последние дни.

Ранее стало известно, что россиянин может дебютировать в этом сезоне в матче против «Ренна». Основной голкипер парижан Люка Шевалье получил травму.

«Планировалась парочка выходных, но я обменял их на индивидуальные тренировки. Недельный цикл подготовки к матчу как раз позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующему матчу.

Также вчера был семейный рождественский обед на нашей тренировочной базе, единственное, что омрачило этот день, что я пока что без Мариши.

Ну, а сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», – написал Сафонов.