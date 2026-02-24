Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Фанни Колен, адвокат защитника «ПСЖ» Ашраф Хакими, объявила, что суд вынесет решение в отношении игрока по обвинению в изнасиловании.

«Сегодня одного обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы оправдать судебное разбирательство, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности.

Это несправедливо по отношению как к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду судебного процесса, который позволит публично раскрыть правду», – написал футболист.