  • Главная
  • Новости
  • Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

24 февраля, 16:38

Фанни Колен, адвокат защитника «ПСЖ» Ашраф Хакими, объявила, что суд вынесет решение в отношении игрока по обвинению в изнасиловании.

«Сегодня одного обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы оправдать судебное разбирательство, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности.

Это несправедливо по отношению как к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду судебного процесса, который позволит публично раскрыть правду», – написал футболист.

  • В 2023 году Хакими были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор.
  • 27-летний защитник сборной Марокко в этом сезоне провел за «ПСЖ» 19 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Хакими Ашраф
