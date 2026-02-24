Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, покинувший должность ради участия в новых выборах, подтвердил, что клуб отказался продавать Ламина Ямаля за рекордную сумму.
С 2017 года трансферный рекорд принадлежит Неймару, выкупленному «ПСЖ» у «Барсы» за 222 миллиона евро.
«ПСЖ» два года назад предлагал нам 250 миллионов евро за Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет – некоторые считали нас сумасшедшими!» – заявил Лапорта.
- 18-летний Ямаль провел за главную команду «Барселоны» 139 матчей, забил 40 голов и сделал 48 ассистов.
- Рыночная стоимость вингера – 200 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо