Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, покинувший должность ради участия в новых выборах, подтвердил, что клуб отказался продавать Ламина Ямаля за рекордную сумму.

С 2017 года трансферный рекорд принадлежит Неймару, выкупленному «ПСЖ» у «Барсы» за 222 миллиона евро.

«ПСЖ» два года назад предлагал нам 250 миллионов евро за Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет – некоторые считали нас сумасшедшими!» – заявил Лапорта.