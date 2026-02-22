Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу

Сегодня, 10:20
1

«Реал» уступил «Осасуне» (1:2) в первом матче после эпизода с предполагаемыми расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в матче с «Бенфикой» (1:0).

  • Анте Будимир открыл счет на 38-й минуте, реализовав пенальти, который назначили после проверки ВАР: судья посчитал, что Тибо Куртуа сфолил на нападающем «Осасуны».
  • Винисиус Жуниор сравнял счет на 73-й минуте после рывка и передачи Федерико Вальверде, а вышедший на замену Рауль Гарсия принес хозяевам победу в концовке.
  • «Реал» рискует упустить лидерство по итогам тура.

По ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса. В трансляцию также попали скандирования «Vinicius, balon de playa» (отсылка к тому, что он не получил «Золотой мяч»-2024) и «tonto» («дурак»).

Ла Лига после игры сообщила, что проверит видео, на котором, как утверждается, фанаты кричат «Vinicius, muerete» («Винисиус, умри»).

Еще по теме:
Престианни сообщил УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса 29
Чилаверт: «90% «Реала» – чернокожие, но проблемы возникают только у Винисиуса» 3
«Реал» выступил с заявлением по инциденту с Винисиусом
Источник: The Athletic
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Осасуна Винисиус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771746748
Такие же крикуны , как и местные зыпырывщики .
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
7
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
10:20
1
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
01:33
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
01:10
1
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)
Вчера, 22:27
8
Месси летом может вернуться в «Барселону»
Вчера, 20:40
Захарян сыграл впервые за 1,5 месяца и разочаровал болельщиков
Вчера, 18:40
4
В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»
20 февраля
3
Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков
20 февраля
Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов
20 февраля
1
Стало известно, платила ли «Барселона» судьям
20 февраля
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
17 февраля
28
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
17 февраля
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
17 февраля
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
17 февраля
10
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
16 февраля
Винисиус раскрыл свою слабость
16 февраля
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
16 февраля
2
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
15 февраля
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
15 февраля
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
15 февраля
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15 февраля
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
15 февраля
9
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
15 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 