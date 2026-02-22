Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу

«Реал» уступил «Осасуне» (1:2) в первом матче после эпизода с предполагаемыми расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в матче с «Бенфикой» (1:0).

Анте Будимир открыл счет на 38-й минуте, реализовав пенальти, который назначили после проверки ВАР: судья посчитал, что Тибо Куртуа сфолил на нападающем «Осасуны».

Винисиус Жуниор сравнял счет на 73-й минуте после рывка и передачи Федерико Вальверде, а вышедший на замену Рауль Гарсия принес хозяевам победу в концовке.

«Реал» рискует упустить лидерство по итогам тура.

По ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса. В трансляцию также попали скандирования «Vinicius, balon de playa» (отсылка к тому, что он не получил «Золотой мяч»-2024) и «tonto» («дурак»).

Ла Лига после игры сообщила, что проверит видео, на котором, как утверждается, фанаты кричат «Vinicius, muerete» («Винисиус, умри»).