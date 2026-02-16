Винисиус раскрыл свою слабость

Нападающий «Реала» Винисиус сообщил о любви к сладкому.

«Диетолог решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но сладкое – это моя слабость. Шоколад, десерты.

Я ужинаю, потом два часа играю на приставке, затем снова хочу есть. Приходится есть фрукты. Это сложно, но мы выбрали эту жизнь», – сказал Винисиус.