Винисиус раскрыл свою слабость

16 февраля, 08:17

Нападающий «Реала» Винисиус сообщил о любви к сладкому.

«Диетолог решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но сладкое – это моя слабость. Шоколад, десерты.

Я ужинаю, потом два часа играю на приставке, затем снова хочу есть. Приходится есть фрукты. Это сложно, но мы выбрали эту жизнь», – сказал Винисиус.

  • В этом сезоне 25-летний бразилец провел за «Реал» 34 матча, забил 10 голов, сделал 11 ассистов.
  • Футболист в «Реале» с 2018 года.
  • К игроку есть интерес в Саудовской Аравии.

Источник: твиттер Madrid Xtra
Реал Винисиус
