Винисиус раскрыл свою слабость

Нападающий «Реала» Винисиус сообщил о любви к сладкому.
«Диетолог решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но сладкое – это моя слабость. Шоколад, десерты.
Я ужинаю, потом два часа играю на приставке, затем снова хочу есть. Приходится есть фрукты. Это сложно, но мы выбрали эту жизнь», – сказал Винисиус.
- В этом сезоне 25-летний бразилец провел за «Реал» 34 матча, забил 10 голов, сделал 11 ассистов.
- Футболист в «Реале» с 2018 года.
- К игроку есть интерес в Саудовской Аравии.
Источник: твиттер Madrid Xtra