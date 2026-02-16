Введите ваш ник на сайте
Ветеран «Зенита» предсказал, что будет с Соболевым в клубе

16 февраля, 09:26
11

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что нападающий Александр Соболев будет сидеть на лавке команды до конца контракта.

– Если Соболев себя не проявит весной, его уже ничего не спасет от ухода из «Зенита»? Или только лимит спасет его?

– Мне кажется, если Соболев сам не захочет, он не уйдет. Тут от желания игрока же еще зависит. Его не купит никто. Кто его купит-то? В аренду, может быть, его возьмут, а он сам не захочет. Скажет: «да не пойду я ни в какую аренду».

– Значит, будет сидеть на лавке до конца контракта.

– Да. Как тот же Ахметов сидел до упора. Как только Соболев понял, что его не ставят, надо было уже через полгода уходить.

  • Срок контракта 28-летнего Соболева с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В этом сезоне он провел за петербуржцев 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Веденеев Сергей
Дубина
1771224585
А как с такой кормушки уйти? Он и пришел за баблом(( ЗПРФ...
Ответить
Taps
1771225063
Надо травлю этого подонка усилить.
Ответить
САДЫЧОК
1771225839
По финансам Дивеев обошелся Зениту, как у ЦСКА вместе взятые Гонду, Баринов и Рейес! А, Соболев как эти трое из ЦСКА умноженные почти в 3 раза!! Это Безумие!
Ответить
Чилим.
1771227801
Дельфин так тяжело добивался этого места на скамейке. Он что дурак уходить?
Ответить
evgen64
1771231215
Дельфину на скамейке комфортно. И бабло капает, и травм нет. Красота!
Ответить
evgevg13
1771231925
Соболев в клубе будет... А где именно....
Ответить
rash1959
1771232518
Надо его отдать кому-нибудь, а потом снова купить, но уже за двадцатку, так сказать перезагрузить.
Ответить
Интерес
1771234269
КУда "через полгода уходить"??? Кто бы его взял? Тут патовая ситуация, очередная жертва жирного контракта. Чтобы куда-то перейти, Соболю надо обанкротится окончательно и снизить цену на раба раз в пять-семь.
Ответить
