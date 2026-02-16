Ветеран «Зенита» предсказал, что будет с Соболевым в клубе

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что нападающий Александр Соболев будет сидеть на лавке команды до конца контракта.
– Если Соболев себя не проявит весной, его уже ничего не спасет от ухода из «Зенита»? Или только лимит спасет его?
– Мне кажется, если Соболев сам не захочет, он не уйдет. Тут от желания игрока же еще зависит. Его не купит никто. Кто его купит-то? В аренду, может быть, его возьмут, а он сам не захочет. Скажет: «да не пойду я ни в какую аренду».
– Значит, будет сидеть на лавке до конца контракта.
– Да. Как тот же Ахметов сидел до упора. Как только Соболев понял, что его не ставят, надо было уже через полгода уходить.
- Срок контракта 28-летнего Соболева с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.
- В этом сезоне он провел за петербуржцев 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт день за днём»