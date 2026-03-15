Заявление «Фратрии» после поражения «Спартака» от «Зенита»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» отреагировало на поражение от «Зенита» в 21-м туре чемпионата России по футболу.

«Спасибо, Пабло и Кристофер!

«Спартак» проиграл в Питере – 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву.

Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», – написали фанаты.