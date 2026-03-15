Заявление «Фратрии» после поражения «Спартака» от «Зенита»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» отреагировало на поражение от «Зенита» в 21-м туре чемпионата России по футболу.
«Спасибо, Пабло и Кристофер!
«Спартак» проиграл в Питере – 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву.
Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», – написали фанаты.
- Оба гола петербургские футболисты забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
- Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.
- Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.
- «Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Фратрии»