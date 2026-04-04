Названа истинная причина отсутствия зенитовца Дурана в матче с «Крыльями Советов»

Инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов рассказал, почему «Зенит» не включил форварда Джона Дурана в заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«Зенит» приберег Дурана на «Спартак».
Вчера колумбиец тренировался и индивидуально, и с командой. Тренерский штаб решил не заявлять Джона на матч РПЛ с «Крыльями» и подвести к кубковой игре в среду против красно-белых. В «Зените» надеются, что форвард будет готов к «Спартаку», – написал источник.
- 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
- Он арендован у саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
- Летом Джон вернется в Азию. Информации о том, что «Зенит» планирует выкупать колумбийского футболиста, на сегодня нет.
