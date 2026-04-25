«Станут дороже золота»: Канчельскис спрогнозировал подорожание российских футболистов

Андрей Канчельскис порассуждал о последствиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.

Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

– Более жесткий лимит приведет к тому, что цены на российских игроков взлетят.

С ужесточением лимита Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин и другие ведущие игроки своих клубов с паспортом РФ станут дороже золота.

– Усложнит ли новый лимит отъезд игроков в Европу?

– Однозначно. Клубы будут еще неохотнее отпускать своих лучших игроков, потому что заменить иностранцами их станет сложнее.

Начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ.