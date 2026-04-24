Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»

Сегодня, 16:37
21

КДК РФС наказал «Локомотив» за поведение болельщиков на матче с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Сообщалось, что во время игры на «РЖД Арене» фанаты хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.

  • КДК считает кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
  • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая 2024 года.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777043002
Они с липой не смогли выиграть и кричат, если кричать, то с поводом
Ответить
За что бан ?
1777043506
Большинство из этих зыпырыфкающих чертей , внятно объяснить в чём позор не в состоянии . Визжат за компанию или просто , чтобы Зенит позлить . Им всё едино , что кричать (что зыпырыфы ,что пошёл на..й ) . Стадо .
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777043781
только у нас за правду могут штрафовать.... лучше штрафуйте свистунов за то, из-за чего все нормальные болельщики скандируют эту кричалку))
Ответить
balam
1777044597
ЗПРФ.и че?
Ответить
Красногорск_Фан
1777044892
Зенит. Спонсор печенья Юбилейное
Ответить
Бумбраш
1777046780
Чудной кэдэка,клубы штрафуют за кричалки болел,а ведь покричат и всё,на результат это никак не влияет.лучше бы судей штрафовали,от их поведения очень результат игры зависит
Ответить
odessakmv
1777047258
ну кричали и что? клуб из бразилии все равно не понял что им кричат
Ответить
Cleaner
1777047407
ПОЗОР пропитерскому КДК! За ПРАВДУ штрафует!!!...((((((((((((((((((
Ответить
ziborock
1777047494
А Зенит после кубковой игры со Спартаком оштрафовали за кидание бутылок на поле, одна из которых попала в голову Угальде?! Конечно нет, как же админресурс сам себе штраф выписывать будет?!)))
Ответить
subbotaspartak
1777048478
Всех не *************... А может перештрафуют..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 