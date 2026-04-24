«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»

КДК РФС наказал «Локомотив» за поведение болельщиков на матче с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.
Сообщалось, что во время игры на «РЖД Арене» фанаты хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.
- КДК считает кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
- Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая 2024 года.
