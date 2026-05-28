Орлов: «Зенит» подтвердил, что Петербург – футбольная столица»

Геннадий Орлов, известный футбольный комментатор, высказался о чемпионстве «Зенита» в завершившемся сезоне РПЛ.
«Самое главное, что «Зенит» – чемпион. И это подтверждение, что Петербург – футбольная столица России», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков и вернул себе титул.
- Второе место занял «Краснодар» (66 очков), который был чемпионом в предыдущем розыгрыше. Тройку призeров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками.
- «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.
