Раскрыт размер зарплаты, на которую рассчитывает Аугусто в «Зените»

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто рассчитывает получать в «Зените» около 3 миллионов евро.

Это более чем в два раза выше, чем его нынешняя зарплата в «Трабзонспоре» (1,2 миллиона).

Петербуржцы в ходе переговоров с бразильцем рассчитывают на снижение запросов игрока, так как клуб перешeл в режим финансовой оптимизации и крупные зарплатные ведомости футболистов не входят в планы руководства.

С форвардом обсуждается подписание контракта сроком до 2031 года.