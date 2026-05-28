Раскрыт размер зарплаты, на которую рассчитывает Аугусто в «Зените»

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто рассчитывает получать в «Зените» около 3 миллионов евро.
Это более чем в два раза выше, чем его нынешняя зарплата в «Трабзонспоре» (1,2 миллиона).
Петербуржцы в ходе переговоров с бразильцем рассчитывают на снижение запросов игрока, так как клуб перешeл в режим финансовой оптимизации и крупные зарплатные ведомости футболистов не входят в планы руководства.
С форвардом обсуждается подписание контракта сроком до 2031 года.
- 22-летний Фелипе Аугусто в минувшем сезоне забил 15 голов в 40 матчах за «Трабзонспор».
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
