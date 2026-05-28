Мелкадзе может перейти в московский клуб РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе входит в сферу интересов «Локомотива».
Не считая молодых игроков, сейчас в распоряжении главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова остался только Дмитрий Воробьeв, который пока не соглашается продлить контракт на условиях, предложенных клубом.
Николай Комличенко получил тяжeлую травму и едва ли поможет команде до октября.
В случае ухода Воробьева «Локомотив» рискует войти в сезон без ударного нападающего. Поэтому в руководстве команды ищут возможности избежать такого развития событий и рассматривают приглашение Мелкадзе.
- 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мелкадзе в 1,8 миллиона евро.
Источник: «Сила спорта»