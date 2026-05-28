Мелкадзе может перейти в московский клуб РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе входит в сферу интересов «Локомотива».

Не считая молодых игроков, сейчас в распоряжении главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова остался только Дмитрий Воробьeв, который пока не соглашается продлить контракт на условиях, предложенных клубом.

Николай Комличенко получил тяжeлую травму и едва ли поможет команде до октября.

В случае ухода Воробьева «Локомотив» рискует войти в сезон без ударного нападающего. Поэтому в руководстве команды ищут возможности избежать такого развития событий и рассматривают приглашение Мелкадзе.