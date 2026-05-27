Гурцкая определил открытие сезона РПЛ – он из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высоко отозвался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.

Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.

Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.

«Мне кажется, что открытие сезона – это Карседо. У нас никогда не было тренера, который так часто удачно мог менять позиции игроков, а игроки подчинялись этой истории.

Мы все, и я в частности, считали, что приехал колхозник из Кипра. Очень скептически относились к Карседо. В Испании в обеих командах у него ничего не получилось. Поэтому я был скептично настроен.

Карседо пришел в «Спартак», где игроки – очень богатые ребята, очень высокого уровня. И их нужно было заставить что-то делать по-другому. Карседо их убедил», – сказал Гурцкая.