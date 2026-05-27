Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая определил открытие сезона РПЛ – он из «Спартака»

27 мая, 20:08
8

Футбольный агент Тимур Гурцкая высоко отозвался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

  • Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
  • Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
  • Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.

«Мне кажется, что открытие сезона – это Карседо. У нас никогда не было тренера, который так часто удачно мог менять позиции игроков, а игроки подчинялись этой истории.

Мы все, и я в частности, считали, что приехал колхозник из Кипра. Очень скептически относились к Карседо. В Испании в обеих командах у него ничего не получилось. Поэтому я был скептично настроен.

Карседо пришел в «Спартак», где игроки – очень богатые ребята, очень высокого уровня. И их нужно было заставить что-то делать по-другому. Карседо их убедил», – сказал Гурцкая.

Еще по теме:
Гурцкая – о провале Карпина в «Динамо»: «Весь русский мир так считает» 2
Гурцкая – о Батракове: «Переход в «ПСЖ» как никогда близко» 6
Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?» 11
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1779905381
Бла-бла-бла… То же самое было и про Станковича в первые 10 игр, и про Абаскаля в первый сезон, а потом, когда что-то пошло не так, куча говна от таких вот экспертов... Так-то в чемпионате проиграли и «Зениту», и «Краснодару»... Следующий сезон будем посмотреть)) Если до зимы продержится, уже результат для тренера «Спартака».
Ответить
ySS
1779906323
Открытие... может быть, лучший тренер Спартака в последнее время... посмотрим. Уже лучше ваноли)
Ответить
рылы
1779906421
ага, и самого дорогого игрока в истории клуба вообще задвинул в защитники. клоун он.
Ответить
oyabun
1779907691
Для того чтобы тренер мог реализовать все свои идеи и замыслы на поле, ему нужны хорошие исполнители. Именно поэтому ничего выше 4-го места Карседо и не мог достичь в этом сезоне, что у него в обойме катастрофически мало таких игроков. А вот кто будет играть в новом сезоне? Посмотрим..
Ответить
Прокс
1779943835
Певица Максим открытие сезона,а эта слепая!!!
Ответить
alefreddy
1779950018
время покажет но позитив есть
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
8
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
01:11
9
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
Вчера, 23:39
12
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
Вчера, 22:36
2
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
Вчера, 22:07
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 21:55
2
8-9 игроков покинут «Урал»
Вчера, 21:33
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
Вчера, 20:59
3
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
Вчера, 20:47
102
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
Вчера, 20:35
4
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»
Вчера, 20:18
5
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
Вчера, 19:55
5
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
Вчера, 19:34
9
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
Вчера, 18:23
10
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
Вчера, 18:00
11
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
Вчера, 17:43
9
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
Вчера, 17:01
1
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
Вчера, 16:53
15
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
Вчера, 16:44
9
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 16:38
16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
Вчера, 15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
Вчера, 15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 