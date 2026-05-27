Карпин назвал участников ЧМ-2026, которых победила бы сборная России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил свою команду с участниками предстоящего чемпионата мира.

– Мы подготовили список 48 участников ЧМ-2026, разбив их на блоки в соответствии с рейтингом ФИФА.

Блок 1 (Топ-12 и хозяева): Франция, Испания, Аргентина, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Марокко, Бельгия, Германия, Хорватия, США, Канада, Мексика.

Блок 2 (места 13-24): Колумбия, Сенегал, Уругвай, Швейцария, Япония, Эквадор, Австрия, Иран, Южная Корея, Австралия, Алжир, Турция.

Блок 3 (места 25-36): Египет, Норвегия, Панама, Кот-д’Ивуар, Швеция, Парагвай, Чехия, Шотландия, Тунис, Гана, Узбекистан, Катар.

Блок 4 (места 37-48 и ниже): Ирак, ЮАР, Саудовская Аравия, Иордания, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия.

– Глядя на этот список, можете сказать, кого из этих участников Россия объективно сильнее?

– Даже не глядя в список, скажу сразу – не могу. А как это вообще определять?

– Условно: на турнир едет сборная Узбекистана, которую мы по идее должны обыгрывать.

– Что значит «должны»? Можно выйти на поле, через пять минут у тебя удаляют игрока – и ты можешь проиграть.

То, что вижу, например, в четвертом блоке – Саудовская Аравия, ЮАР, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Иордания, Ирак, Новая Зеландия – наверное, по нашим и вашим меркам, мы должны быть сильнее.

С третьим и вторым блоками посоревновались бы – с Южной Кореей, Ираном, с которым играли и побеждали. С любой из этих сборных боролись бы. А что из этого вышло бы – другой вопрос.

То же самое и про те команды, что в первом блоке – было бы сложно, но возможно.