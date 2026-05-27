Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин назвал участников ЧМ-2026, которых победила бы сборная России

Карпин назвал участников ЧМ-2026, которых победила бы сборная России

27 мая, 19:57
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил свою команду с участниками предстоящего чемпионата мира.

– Мы подготовили список 48 участников ЧМ-2026, разбив их на блоки в соответствии с рейтингом ФИФА.

Блок 1 (Топ-12 и хозяева): Франция, Испания, Аргентина, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Марокко, Бельгия, Германия, Хорватия, США, Канада, Мексика.

Блок 2 (места 13-24): Колумбия, Сенегал, Уругвай, Швейцария, Япония, Эквадор, Австрия, Иран, Южная Корея, Австралия, Алжир, Турция.

Блок 3 (места 25-36): Египет, Норвегия, Панама, Кот-д’Ивуар, Швеция, Парагвай, Чехия, Шотландия, Тунис, Гана, Узбекистан, Катар.

Блок 4 (места 37-48 и ниже): Ирак, ЮАР, Саудовская Аравия, Иордания, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия.

– Глядя на этот список, можете сказать, кого из этих участников Россия объективно сильнее?

– Даже не глядя в список, скажу сразу – не могу. А как это вообще определять?

– Условно: на турнир едет сборная Узбекистана, которую мы по идее должны обыгрывать.

– Что значит «должны»? Можно выйти на поле, через пять минут у тебя удаляют игрока – и ты можешь проиграть.

То, что вижу, например, в четвертом блоке – Саудовская Аравия, ЮАР, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Иордания, Ирак, Новая Зеландия – наверное, по нашим и вашим меркам, мы должны быть сильнее.

С третьим и вторым блоками посоревновались бы – с Южной Кореей, Ираном, с которым играли и побеждали. С любой из этих сборных боролись бы. А что из этого вышло бы – другой вопрос.

То же самое и про те команды, что в первом блоке – было бы сложно, но возможно.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части турнира можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Гурцкая – о провале Карпина в «Динамо»: «Весь русский мир так считает» 2
Карпин рассказал о драках в «Ростове» 1
Карпин ответил, сможет ли Осипенко заиграть в «Интере» 2
Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1779902486
Не пустили на чемп, утритесь и не позорьте себя, нас и нашу сборную такими публикациями, типа при каких условиях бабушка стала бы дедушкой.
Ответить
Skull_Boy
1779906023
2й состав Иордании передает пламенный привет за 0-0
Ответить
Император 1
1779906712
Но Иорданию мы выиграть не смогли, но там кроме Глушенкова и Максименко никто у нас не играл. А сейчас мы ещё слабее, раз даже Никарагуа нормально выиграть не можем.
Ответить
Garrincha58
1779912499
Карпин ты не тренер ты просто балабол
Ответить
odoon
1779930284
Не надо недооценивать наших ребят. Они всегда могут собраться, настроиться, подготовиться и проиграть сопернику любого уровня.
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
8
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии The Independent
11:31
3
Аршавин – о попадании 78-летнего Адвоката на ЧМ-2026: «В очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию»
10:15
2
Президент ФИФА Инфантино сделал заявление об уникальности ЧМ-2026
Вчера, 23:23
5
Заявка Аргентины на ЧМ-2026
Вчера, 01:16
5
ВидеоСборная Узбекистана прибыла на дебютный чемпионат мира
28 мая
4
Появились новые подробности травмы Неймара
28 мая
1
Опубликован состав сборной ЮАР на ЧМ-2026
28 мая
1
ВидеоНеймар прилетел на базу сборной Бразилии на личном вертолете
27 мая
14
Карпин назвал участников ЧМ-2026, которых победила бы сборная России
27 мая
5
Глушаков выбрал между чемпионатом мира и рыбалкой
27 мая
1
Обладатель «Золотого мяча» закончит карьеру после ЧМ-2026
27 мая
Базу сборной Англии будут охранять от беспилотников перед ЧМ-2026
27 мая
7
Назван состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026 с бывшим спартаковцем
27 мая
Опубликован состав сборной Панамы на ЧМ-2026 с футболистом из РПЛ
27 мая
Тренер Аргентины высказался о травме Месси перед ЧМ-2026
27 мая
1
Овечкин сказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
27 мая
20
Опубликован состав сборной Марокко на ЧМ-2026
27 мая
Назван состав сборной США на ЧМ-2026
27 мая
1
Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026
26 мая
3
Игрок «Спартака» попал в состав Ганы на ЧМ-2026
26 мая
1
Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
26 мая
9
Опубликован состав сборной Колумбии на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ
25 мая
5
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
25 мая
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
25 мая
4
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
В африканской сборной высказались о возможном пропуске ЧМ-2026
25 мая
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 