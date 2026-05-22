В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт объяснил невызов Никиты Хайкина на чемпионат мира-2026.
– Было две причины, по которым Хайкин не получил вызов в сборную Норвегии на чемпионат мира. Главная из них – отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина – Хайкин не показывал свою лучшую игру в последнюю пару месяцев, после вылета «Будe-Глимт» из Лиги чемпионов.
Это облегчает решение не включать его в состав по сравнению с началом года, когда он был великолепен. Кроме того, он никогда не входил в состав сборной Норвегии, поэтому он незнаком с остальными игроками.
– То есть Хайкин, вероятно, не поехал бы на чемпионат мира и при наличии разрешения от ФИФА?
– Честно говоря, не уверен. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, очень неохотно включает в состав игроков, которые ранее не были в команде. Это повлияло и на других. Однако в марте это не было бы проблемой – Хайкин был, безусловно, лучшим вратарeм Норвегии.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
- Ранее Хайкин говорил, что сделает для Норвегии все.