В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт объяснил невызов Никиты Хайкина на чемпионат мира-2026.

– Было две причины, по которым Хайкин не получил вызов в сборную Норвегии на чемпионат мира. Главная из них – отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина – Хайкин не показывал свою лучшую игру в последнюю пару месяцев, после вылета «Будe-Глимт» из Лиги чемпионов.

Это облегчает решение не включать его в состав по сравнению с началом года, когда он был великолепен. Кроме того, он никогда не входил в состав сборной Норвегии, поэтому он незнаком с остальными игроками.

– То есть Хайкин, вероятно, не поехал бы на чемпионат мира и при наличии разрешения от ФИФА?

– Честно говоря, не уверен. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, очень неохотно включает в состав игроков, которые ранее не были в команде. Это повлияло и на других. Однако в марте это не было бы проблемой – Хайкин был, безусловно, лучшим вратарeм Норвегии.