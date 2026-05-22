Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026

Вчера, 21:19
2

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт объяснил невызов Никиты Хайкина на чемпионат мира-2026.

– Было две причины, по которым Хайкин не получил вызов в сборную Норвегии на чемпионат мира. Главная из них – отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина – Хайкин не показывал свою лучшую игру в последнюю пару месяцев, после вылета «Будe-Глимт» из Лиги чемпионов.

Это облегчает решение не включать его в состав по сравнению с началом года, когда он был великолепен. Кроме того, он никогда не входил в состав сборной Норвегии, поэтому он незнаком с остальными игроками.

– То есть Хайкин, вероятно, не поехал бы на чемпионат мира и при наличии разрешения от ФИФА?

– Честно говоря, не уверен. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, очень неохотно включает в состав игроков, которые ранее не были в команде. Это повлияло и на других. Однако в марте это не было бы проблемой – Хайкин был, безусловно, лучшим вратарeм Норвегии.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
  • Ранее Хайкин говорил, что сделает для Норвегии все.

Еще по теме:
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина 13
В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026 3
Хайкин: «Ради Норвегии сделаю все»
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1779475477
Зря ты только старался Ху.кин . Обманули тебя буржуины проклятые . Ну ты не рссстраивайся сильно ,лучше будь ближе к народу - смотри ЧМ по телевизИру .
Ответить
Kороче
1779494320
Дальше еще ЧЕ и Лига Нациий.Успеет в сборной поиграть.
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
Вчера, 21:19
2
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
Вчера, 12:10
13
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии
Вчера, 10:02
7
ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных
Вчера, 01:50
20
Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
21 мая
13
Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026
21 мая
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» шокирован непопаданием на ЧМ-2026
21 мая
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
21 мая
2
Опубликован состав сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
1
Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026
21 мая
1
Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026
21 мая
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
20 мая
3
Опубликован расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026
20 мая
1
Футболист «Барселоны» пропустит ЧМ-2026
20 мая
Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
19 мая
3
«Запомните мои слова»: Неймар сделал важное заявление об участии в ЧМ-2026
19 мая
10
Валуев проигнорирует ЧМ-2026 по двум причинам
19 мая
2
ВидеоНеймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
5
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026
19 мая
1
41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
19 мая
5
Опубликован состав сборной Шотландии на ЧМ-2026
19 мая
Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026
19 мая
2
ВидеоРеакция Неймара на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
1
78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026
19 мая
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 