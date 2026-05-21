Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар пропустит 5-10 дней из-за травмы.

«У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, на следующей неделе мы передадим его в расположение сборной Бразилии», – сказал координатор медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогайб.

Ожидается, что Неймар сможет сыграть 26 мая в матче Копа Судамерикана против «Депортиво Куэнка». После этого футболист отправится в расположение сборной Бразилии, на подготовку к ЧМ-2026.