Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026

Сегодня, 11:04
1

Нападающий «Сантоса» Неймар пропустит 5-10 дней из-за травмы.

«У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, на следующей неделе мы передадим его в расположение сборной Бразилии», – сказал координатор медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогайб.

Ожидается, что Неймар сможет сыграть 26 мая в матче Копа Судамерикана против «Депортиво Куэнка». После этого футболист отправится в расположение сборной Бразилии, на подготовку к ЧМ-2026.

  • 34-летний Неймар провел в этом году 15 матчей за «Сантос», забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Из-за повреждения он пропустил игру с «Сан-Лоренсо» в Копа Судамерикана и, скорее всего, не выйдет на поле в ближайшем матче Серии A с «Гремио».

Источник: Globo
Чемпионат мира Копа Судамерикана Сантос Бразилия Неймар
romakushnarv
1779352898
