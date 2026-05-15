Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Кот-д`Ивуара опубликовала состав на ЧМ-2026

15 мая, 17:55

Стала известна заявка сборной Кот-д`Ивуара для участия в предстоящем чемпионате мира.

Вратари: Яя Фофана («Ризеспор», Турция), Мохамед Коне («Шарлеруа», Бельгия), Албан Лафонт («Панатинаикос», Греция).

Запасные: Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Клеман Акпа («Осер», Франция), Усман Диоманде («Спортинг», Португалия), Гела Дуэ («Страсбур», Франция), Гинслен Конан («Жил Висенте», Португалия), Одилон Куссуну («Аталанта», Италия), Эван Ндика («Рома», Италия), Вилфрид Синго («Галатасарай», Турция).

Полузащитники: Секу Фофана («Порту», Португалия), Парфе Гиагон («Шарлеруа», Бельгия), Крист Инао Улаи («Трабзонспор», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест», Англия), Жан-Мишель Сери («Марибор», Словения).

Нападающие: Симон Адингра («Монако», Франция), Анж-Йоан Бонни («Интер», Италия), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Англия), Умар Диаките («Серкль Брюгге», Бельгия), Ян Диоманде («Лейпциг», Германия), Эванн Гессан («Кристал Пэлас», Англия), Николя Пепе («Вильярреал», Испания), Базумана Туре («Хоффенхайм», Германия), Элье Ваи («Ницца», Франция).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Кот-д'Ивуар сыграет на групповом этапе с Германией, Кюрасао и Эквадором.

Еще по теме:
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 12
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
3
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
5
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
2
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
2
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Все новости
Все новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
9 сентября
4
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
8 сентября
6
Лавров раскрыл, кому желал победы на ЧМ-2026
8 сентября
1
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
5 сентября
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+