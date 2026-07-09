Губерниев пожаловался на «Роналду-дрочеров»

Комментатору Дмитрию Губерниеву не нравится большое количество поклонников нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Блин, как много у нас Роналду-дрочеров! И это при живом Лионеле Месси», – написал Губерниев.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

Этот матч стал последним для Роналду на чемпионатах мира в качестве футболиста.

Форвард поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

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