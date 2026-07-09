Бывший тренер сборной России: «Месси – величайший из всех»

Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси.

– Месси – величайший из всех. Сейчас сказывается его возраст. Он обладает непревзойденными техническими навыками, одним словом – футбольным мастерством.

Он уже не тот Месси, который подхватывает мяч в атакующей зоне, обводит трех игроков и забивает. Но он по-прежнему играет решающую роль, даже несмотря на то, что дважды не реализовал пенальти на турнире. Мы всегда должны быть благодарны ему за все, что он сделал.

– Он идет после Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе?

– Один – это максимальная мощь, другой – абсолютная скорость в сочетании с техникой.

Месси по-прежнему демонстрирует прекрасные вещи, но он уже не может быть Месси в лучшей версии. Но он заставил нас наслаждаться им и влюбляться в него, и в ключевые моменты, как, например, в матче с Египтом, он проявил себя.

39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.

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