В ФИФА оценили судейство в матче Аргентина – Египет

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о работе судей в матче 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина – Египет (3:2).

«После каждого гола ВАР проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявлен фол, который, по мнению ВАР, повлиял на гол, система рекомендует провести видеоповтор. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между эпизодом и голом.

Как пример ситуация [с отмененным голом Египта] в матче Аргентины и Египта, когда Марван Аттиа явно наступил Лисандро Мартинесу на ногу.

Мы считаем, что фол есть фол. Независимо от того, кажется ли нарушение «очевидным», если судья не увидел его на поле, ВАР может вмешаться.

Аналогично, если в ходе атаки, приведшей к голу, не было выявлено нарушения, ВАР сообщит об этом арбитру.

Наступание на ногу соперника считается нарушением, тогда как обороняющийся, сначала коснувшийся мяча, а затем совершивший нормальный футбольный контакт, не совершил нарушения.

Пример – эпизод из концовки того матча же Аргентины и Египта. Момент [в штрафной] с Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом арбитр и судьи на ВАР посчитали нормальным футбольным контактом.

Конечно, в некоторых решениях всегда будет присутствовать элемент субъективности, но мы довольны тем, как этот принцип применялся на протяжении всего турнира», – заявил Пьерлуиджи Коллина.

Главным судьей встречи был Франсуа Летексье.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе