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В ФИФА оценили судейство в матче Аргентина – Египет

Сегодня, 10:57
10

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о работе судей в матче 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина – Египет (3:2).

«После каждого гола ВАР проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявлен фол, который, по мнению ВАР, повлиял на гол, система рекомендует провести видеоповтор. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между эпизодом и голом.

Как пример ситуация [с отмененным голом Египта] в матче Аргентины и Египта, когда Марван Аттиа явно наступил Лисандро Мартинесу на ногу.

Мы считаем, что фол есть фол. Независимо от того, кажется ли нарушение «очевидным», если судья не увидел его на поле, ВАР может вмешаться.

Аналогично, если в ходе атаки, приведшей к голу, не было выявлено нарушения, ВАР сообщит об этом арбитру.

Наступание на ногу соперника считается нарушением, тогда как обороняющийся, сначала коснувшийся мяча, а затем совершивший нормальный футбольный контакт, не совершил нарушения.

Пример – эпизод из концовки того матча же Аргентины и Египта. Момент [в штрафной] с Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом арбитр и судьи на ВАР посчитали нормальным футбольным контактом.

Конечно, в некоторых решениях всегда будет присутствовать элемент субъективности, но мы довольны тем, как этот принцип применялся на протяжении всего турнира», – заявил Пьерлуиджи Коллина.

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Источник: официальный сайт ФИФА
Чемпионат мира Египет Аргентина
Комментарии (10)
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ZAITZEFF2011
1783585719
Продажная фифа дает нам советы и напутствия. Лысый совсем нюх потерял. Сосать у всех навиду теперь тренд.
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Император Бомжей
1783585852
Да нормально там отсудили, че оправдываться..
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Glebaj
1783585942
Это просто смешно. Судейство на этом ЧМ хуже некуда
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Romeo 123
1783586156
А где был вар в первом матче аргентыны где гном чуть ногу сопернику не сломал? Тянут гнома и сборную тянут
Ответить
САДЫЧОК
1783586966
Смешной лысый Коллина, в угоду лысому Инфантиньо с Трампом! В одном случае явно наступил-а в другом не явно! Или в первом матче Месси наступил получается, как? Или язык в жопе?! Бл какая разница?! Явно не явно-он Наступил же!
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Павелий
1783587213
"Наступание на ногу соперника считается нарушением". Но если надо, то дисквалификацию за красную карточку за это нарушение мы можем потом отменить =)))
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СильныйМозг
1783587594
Да всем всё уже понятно. Россия плохо, СЫШИА Израиль хорошо. А дальше прошли те, кому положено, по сценарию.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783588539
Фантомас сам был лучшим судьёй и другим не даст филонить,молоток!
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ZAITZEFF2011
1783588794
что оценивать . Все куплено. Коммерция вместо футбола. Говночемпионат.
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ZAITZEFF2011
1783589185
США показали всем, что правила не для них. Роналду был прощен ради чемпионата, потом отмена красной карточки и перерывы для господ американцев. Твари в ФИФА полностью легли под ТРАМПА.НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ И тем более утверждения результатов матчей ЧМ. ВСЕ КУПЛЕНО И ПРОПЛАЧЕНО.
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