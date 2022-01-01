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Товарищеские матчи. Сборные
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Египет
Сборная Египта по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.efa.com.eg
Тренер:
Хоссам Хассан
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Статистика
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Таблица
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
18 августа
6
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
17 июля
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14 июля
1
Мостовой при счете 0:2 знал, что Аргентина пройдет Египет
9 июля
3
В ФИФА оценили судейство в матче Аргентина – Египет
9 июля
16
Заявление Египта о судействе в матче с Аргентиной
9 июля
8
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
8 июля
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
8 июля
Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом
8 июля
2
Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет
8 июля
9
Месси стал автором еще одного уникального достижения на ЧМ
8 июля
1
Стало известно, почему заплакал Месси после матча с Египтом
8 июля
2
Реакция Газзаева на камбэк Аргентины с Египтом
8 июля
1
«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»
8 июля
1
«Никогда такого не видел»: Радимов сказал, что его удивило в матче Аргентины с Египтом
8 июля
5
Тренер Египта раскритиковал ФИФА после матча с Аргентиной
8 июля
5
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
8 июля
3
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
8 июля
Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ
8 июля
Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»
8 июля
15
Бубнов заподозрил аргентинцев в бессмертии: «Умеют спасаться от смерти»
8 июля
Мостовой одним словом описал матч Аргентина – Египет
7 июля
2
Тренер Египта объяснил поражение от Аргентины «внешними факторами»: «ФИФА не хочет, чтобы Месси вылетел»
7 июля
6
Хабиб отреагировал на поражение Египта от Аргентины
7 июля
1
Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026
7 июля
1
«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет
7 июля
2
Игрок Египта Зико – о поражении от Аргентины: «Судья разрушил мечту целой нации»
7 июля
11
Видео
Тренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом
7 июля
2
Глушаков дал совет Аргентине, как выиграть ЧМ-2026
7 июля
6
1
2
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4
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