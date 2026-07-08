Реакция Газзаева на камбэк Аргентины с Египтом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

«Фантастическая игра. Одна из лучших на этом чемпионате мира. Я получил огромное удовольствие. Победа Аргентины – проявление духа и профессионализма. Необыкновенная воля к победе! Месси просто блистателен, демонстрирует фантастическое мастерство и движение, несмотря на возраст. Я нахожусь под огромным впечатлением от этого матча.

Египет играл хорошо, но рано поверил в победу. Мастерство и гений Месси – что-то невероятное. Такие игроки рождаются раз в сто лет», – сказал Газзаев.

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