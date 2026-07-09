Мостовой при счете 0:2 знал, что Аргентина пройдет Египет

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина – Египет (3:2).

«Матч Аргентины и Египта был фантастикой! Смотрел игру в компании друзей, при счeте 0:2 в середине тайма сказал, что Аргентина не проиграет. Это турнир сюрпризов. Египет жалко, но мы болеем за Аргентину. И эта сборная во главе с гениальнейшим футболистом Месси доказала, что можно делать такие вещи», – сказал Мостовой.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится со Швейцарией.

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