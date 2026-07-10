Акинфеев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Игорь Акинфеев, бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА, назвал сборную Аргентины главным претендентом на победу в чемпионате мира-2026.
Голкипер армейцев поучаствовал в блице про ЧМ-2026 для ютуб-канала FONBET.
«Кто выиграет чемпионат мира?» – спросили у Акинфеева.
«Хотел сказать Франция, но все-таки, наверное, Аргентина – более целостная команда. Все-таки я за Аргентину», – ответил голкипер ЦСКА.
- В четвертьфинале турнира сборная Франции встречается с Марокко, а Аргентина сыграет со Швейцарией.
- Франция и Аргентина играли в финале ЧМ-2022.
- Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Джерси 19 июля.
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Источник: Sport24