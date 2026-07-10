Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акинфеев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

10 июля, 00:37
3

Игорь Акинфеев, бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА, назвал сборную Аргентины главным претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

Голкипер армейцев поучаствовал в блице про ЧМ-2026 для ютуб-канала FONBET.

«Кто выиграет чемпионат мира?» – спросили у Акинфеева.

«Хотел сказать Франция, но все-таки, наверное, Аргентина – более целостная команда. Все-таки я за Аргентину», – ответил голкипер ЦСКА.

  • В четвертьфинале турнира сборная Франции встречается с Марокко, а Аргентина сыграет со Швейцарией.
  • Франция и Аргентина играли в финале ЧМ-2022.
  • Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Джерси 19 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Мбаппе не реализовал пенальти в 1/4 финала ЧМ-2026
Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026
Губерниев пожаловался на «Роналду-дрочеров»
Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1783652889
Тьфу,ставку мне запорол,поставил на то,что он скажет ЧМ будет ЦСКА
Ответить
алдан2014
1783663653
Хорошо бы ,я тоже за Аргентину. Брезгливость и отвращение к Европе
Ответить
zigbert
1783667100
А ведь они были на грани вылета. Французы и испанцы на месте Египта довели бы игру до победы.
Ответить
Главные новости
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
1
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
4
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
4
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»
17:20
1
Все новости
Все новости
Саусь сказал, вышла бы сборная России из группы на ЧМ-2026
20:16
Колосков объяснил смысл расширения ЧМ до 64 команд
20:04
1
Инфантино объяснил, почему Трамп не ходит на матчи ЧМ-2026
19:51
3
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
4
Газзаев выявил на ЧМ-2026 команду без слабых мест
16:58
2
Миллионы людей подписали петицию за бан Аргентины на ЧМ-2026
16:23
14
Месси – арбитру: «Говори со мной уважительнее»
16:09
8
Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2026
15:58
Мнение Губерниева о расширении ЧМ до 64 команд
15:54
4
Установлен рекорд ЧМ по голам представителей одного клуба
15:31
Отец Холанда: «Норвегию обокрали»
15:17
6
Аргентинская чиновница назвала Францию «невоспитанной африканской командой»
14:26
6
Генич выявил «какую-то дичь» в матче ЧМ-2026 Норвегия – Англия
13:48
4
Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия
13:37
7
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/4 финала
13:29
3
Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12:58
5
Месси высказался о полуфинале ЧМ-2026 с Англией
12:30
3
Состав полуфиналистов ЧМ-2026 получился уникальным
12:16
1
Мнение Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд
11:57
26
Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026
11:46
7
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
10:49
1
Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана
09:59
1
Пост Месси после прохода Швейцарии на ЧМ-2026
09:35
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
09:17
7
Известны обе полуфинальные пары ЧМ-2026
09:10
5
ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме
06:44
20
ВидеоОбзор матча Норвегия – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
02:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+