Акинфеев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Игорь Акинфеев, бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА, назвал сборную Аргентины главным претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

Голкипер армейцев поучаствовал в блице про ЧМ-2026 для ютуб-канала FONBET.

«Кто выиграет чемпионат мира?» – спросили у Акинфеева.

«Хотел сказать Франция, но все-таки, наверное, Аргентина – более целостная команда. Все-таки я за Аргентину», – ответил голкипер ЦСКА.

В четвертьфинале турнира сборная Франции встречается с Марокко, а Аргентина сыграет со Швейцарией.

Франция и Аргентина играли в финале ЧМ-2022.

Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Джерси 19 июля.

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