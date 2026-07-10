ЧМ-2026. Франция прошла Марокко в 1/4 финала (2:0), у Мбаппе 1+1

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2026 прошла Марокко. Французы забили два безответных мяча.

В обоих голах поучаствовал нападающий Килиан Мбаппе. На 28-й минуте он не реализовал пенальти.

Сборная Марокко не смогла нанести Франции реванш за поражение в полуфинале чемпионата мира-2022.

В следующем раунде Франция сыграет с Испанией или Бельгией.

Марокканцы проиграли впервые с августа 2025 года.

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