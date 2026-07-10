ЧМ-2026. Франция прошла Марокко в 1/4 финала (2:0), у Мбаппе 1+1

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2026 прошла Марокко. Французы забили два безответных мяча.
В обоих голах поучаствовал нападающий Килиан Мбаппе. На 28-й минуте он не реализовал пенальти.
Сборная Марокко не смогла нанести Франции реванш за поражение в полуфинале чемпионата мира-2022.
В следующем раунде Франция сыграет с Испанией или Бельгией.
Марокканцы проиграли впервые с августа 2025 года.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Франция - Марокко - 2:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 60; 2:0 - У. Дембеле, 66.
Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 29 - нет.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Бомбардир»