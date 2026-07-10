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ЧМ-2026. Франция прошла Марокко в 1/4 финала (2:0), у Мбаппе 1+1

10 июля, 01:01
26

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2026 прошла Марокко. Французы забили два безответных мяча.

В обоих голах поучаствовал нападающий Килиан Мбаппе. На 28-й минуте он не реализовал пенальти.

Сборная Марокко не смогла нанести Франции реванш за поражение в полуфинале чемпионата мира-2022.

В следующем раунде Франция сыграет с Испанией или Бельгией.

Марокканцы проиграли впервые с августа 2025 года.

Чемпионат мира. 1/4 финала
Франция - Марокко - 2:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 60; 2:0 - У. Дембеле, 66.
Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 29 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Марокко Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (26)
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волчарик
1783634725
Франция конечно мощь, ощущение что играла с запасом. Даже становится интересно, кто нибудь навяжет реальную борьбу?
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VVM1964
1783634737
Францию с безоговорочной победой! Они очередной раз показали себя одним из главных претендентов на золото. Африканцам рано еще выходить в полуфинал! Привет тем, кто хотел видеть Марокко в финале -"такой футбол нам не нужен" !!!
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JTherry
1783634768
во втором тайме Франция просто раздавила Марокко, а голы Мбаппе и Дембеле какие-то очень простые получились, как на тренировке, защита не приложила усилий в блокировке... в общем жду сборную Франции в финале...😇
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рылы
1783634998
тянут гномовых за уши, даже аргентинских судей подсунули главному сопернику, но не помогло. мбаппович молодец. а марокканцам не расстраиваться - вылетели в путь регионов, может и турнир возьмут по тарасофской схеме)) ой, это же не россия
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evgevg13
1783636645
Мбаппе:1+1-1.
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ilya-ilya-google
1783638324
Сегодня Марокко был автобусом, причëм без колëс
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knikos
1783639567
Марокко проиграло ещё до матча . такое чувство было , что вышли без плана на игру , просто не пропустить много от французов . я сразу понял , что шансов никаких. Рано или поздно получат и поедут домой . Мбаппе и дембеле свои голы положили " в лузу" , как на тренировке Вот чего бы Мбаппе так же пеналь не пробить ? Чего мудрить ? так бы в лидеры вышел бы , бомбардиров . А у Марокко нет лидера , который мог бы завести команду . хакими , конечно , лучший правый защитник , но не лидер !
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Romeo 123
1783645794
Стоит посмотреть турнирную сетку и сразу понимаешь, гнома тянут за нос в финал
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FFR
1783663892
Марокко кажется выходило на игру только с одной мыслю, чтобы как-нибудь довести игру до овер тайма, а там до пенальти. Мбаппе всё-таки мастер, не из чего забил гол. И причем французы не включили полную силу.
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rash1959
1783664501
И очень радостно, что марокки вылетели, и то слишком далеко зашли. Если представить себе, что они прошли францию, то сколько бы последователей автобусной игры появилось в дальнейшем в мировом футболе. Редкие стихийные выходы с чужим воротам не в счёт. Конец футболу как игре и да здравствует автостоянка.
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