Агент 40-летнего Возиньи прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Агент вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи Адилсон дос Сантос да Круз допустил трансфер игрока в «Зенит».

«Если серьезное и конкретное предложение поступит от клуба вроде «Зенита» или другого топ-клуба России, мы, конечно, отнесемся к нему очень серьезно и тщательно оценим его вместе с игроком. Пока есть интерес и большое внимание, но нет конкретного соглашения или продвинутых переговоров с российским клубом», – сказал агент футболиста.

40-летним голкипером интересуется «Интер Майами». Американский клуб намерен провести переговоры с Возиньей после окончания чемпионата мира-2026.

Возинья стал известен благодаря игре на ЧМ-2026.

На его аккаунт в соцсетях подписалось более 28 миллионов человек.

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