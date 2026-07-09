Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент 40-летнего Возиньи прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Агент 40-летнего Возиньи прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Сегодня, 15:51
5

Агент вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи Адилсон дос Сантос да Круз допустил трансфер игрока в «Зенит».

«Если серьезное и конкретное предложение поступит от клуба вроде «Зенита» или другого топ-клуба России, мы, конечно, отнесемся к нему очень серьезно и тщательно оценим его вместе с игроком. Пока есть интерес и большое внимание, но нет конкретного соглашения или продвинутых переговоров с российским клубом», – сказал агент футболиста.

  • 40-летним голкипером интересуется «Интер Майами». Американский клуб намерен провести переговоры с Возиньей после окончания чемпионата мира-2026.
  • Возинья стал известен благодаря игре на ЧМ-2026.
  • На его аккаунт в соцсетях подписалось более 28 миллионов человек.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
40-летний Возинья может стать одноклубником Месси 2
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина 11
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина» 25
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Шавиш Зенит Возинья Жозимар Диас
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1783603505
и ОНОПКО сразу в ЗЕНИТ
Ответить
Baggio1986
1783604141
Что за х.... разводят, кому этот Возинья нужен, тем более в 40 лет
Ответить
FROLL007
1783605038
Откуда такую хрень откапывают? Явно из свинарни.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
70
Фото«Балтика» подписала экс-зенитовца
16:40
Назначен судья на суперкубковый матч «Зенит» – «Спартак»
16:09
4
ФотоТюкавин принял важное решение на фоне интереса «Зенита»
15:26
6
У зенитовца Латышонка есть 2 варианта в Москве
15:15
6
Тюкавин «очень хочет» перейти в «Зенит»
14:56
12
Новичок «Спартака» направился в Москву
14:25
28
Матерное заявление Губерниева по ситуации с бензином
14:22
23
«Ростов» хочет продать форварда в «Балтику» за 350 миллионов
14:00
1
Фото«Зенит» продлил контракт с нападающим
13:50
7
Все новости
Все новости
Радимов перечислил трех сильнейших игроков, против которых играл
17:15
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
16:56
Агент 40-летнего Возиньи прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
15:51
5
Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»
15:35
2
Тюкавин «очень хочет» перейти в «Зенит»
14:56
12
Агкацев может сменить «Краснодар» на Турцию
14:50
5
ЦСКА не продал Данилова победителю Лиги чемпионов
14:40
3
Новичок «Спартака» направился в Москву
14:25
28
Матерное заявление Губерниева по ситуации с бензином
14:22
23
Фото18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
14:10
1
«Ростов» хочет продать форварда в «Балтику» за 350 миллионов
14:00
1
Фото«Зенит» продлил контракт с нападающим
13:50
7
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера
13:41
2
ФотоКлуб РПЛ подписал колумбийца
13:32
Дзюба рассказал о срыве своего трансфера в АПЛ
13:14
6
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
13:05
3
Фото«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
12:44
ФотоВратарь «Ростова» перешел в московский клуб
11:36
1
Аршавин оценил вариант с переходом Дзюбы в «Спартак»
10:43
15
Агент Хусанова: «Игроки российского клуба вели себя так, будто они 3 раза ЧМ выиграли»
10:06
23
«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады
08:30
22
Сперцян обратился к болельщикам нового клуба
08:17
5
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб
00:46
1
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
Вчера, 23:58
4
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
Вчера, 22:43
3
На спартаковца Барко появился претендент из Европы
Вчера, 22:22
5
Ловчев описал Мостового двумя словами
Вчера, 20:46
8
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
Вчера, 20:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+