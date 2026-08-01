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Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался

Вчера, 19:41

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в марокканском «Беркане».

40-летний голкипер изменил решение о переходе в чилийский «Коло-Коло», который уже анонсировал подписание игрока. Как сообщает аккаунт 433 в соцсетях, Возинья уже был заявлен за чилийский клуб, но в последний момент передумал и теперь обсуждает финальные детали контракта с «Берканом».

Изначально вратарь должен был прилететь в Сантьяго во вторник, но его прибытие перенесли на среду, а затем на четверг. В итоге Возиньи в Чили не будет вообще.

  • Последние два сезона Возинья провел за португальский «Шавиш».
  • Вратарь стал известен благодаря выступлению на ЧМ-2026.
  • В РПЛ Возинью не пригласили.

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Источник: «Бомбардир»
Чили. Примера Шавиш Коло-Коло РС Беркан Возинья Жозимар Диас
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