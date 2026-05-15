Чилийский легионер описал русских двумя словами

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра, принадлежащий «Сочи», высказался о русских людях.
«Москва – это очень большой и красивый город. По ощущениям, здесь живет столько же людей, сколько во всем Чили. Русские люди очень хорошие. Им очень нравится, когда я с ними начинаю говорить по-русски.
Поэтому хочу изучать язык все больше и больше. Например, меню в ресторане я смотрю на русском языке. Считаю это тоже одним из шагов в изучении», – сказал Сааведра.
- Сааведра перешел в «Сочи» в сезоне-2023/24.
- В феврале 2026-го полузащитник присоединился к «Рубину» на правах аренды.
- Летом он должен вернуться в Сочи.
Источник: «Спорт-Экспресс»