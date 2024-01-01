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Чили. Примера 2024/2024 – расписание матчей

Чили. Примера 2024 Таблица
27 апреля, 02:00
О'Хиггинс
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
П1
2.13
Х
3.35
П2
3.2
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27 апреля, 22:00
Депортес Копиапо
- : -
Универсидад Католика
Не начался
П1
3
Х
3.4
П2
2.2
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Чили. Примера 2024 Таблица
28 апреля, 00:30
Ньюбленсе
- : -
Кобрелоа
Не начался
П1
1.9
Х
3.35
П2
3.95
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28 апреля, 19:30
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
П1
2.05
Х
3.55
П2
3.2
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28 апреля, 22:00
Уачипато
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
П1
2.75
Х
3.15
П2
2.5
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Чили. Примера 2024 Таблица
29 апреля, 01:00
Коло-Коло
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
П1
1.4
Х
4.4
П2
6.9
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29 апреля, 03:30
Депортес Икике
- : -
Палестино
Не начался
П1
2.35
Х
3.25
П2
2.85
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Чили. Примера 2024 Таблица
30 апреля, 03:30
Аудакс Итальяно
- : -
Кобресаль
Не начался
П1
2.05
Х
3.4
П2
3.35
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Чили. Примера 2024 Таблица
3 мая, 22:30
Палестино
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
4 мая, 02:00
Кокимбо Унидо
- : -
Уачипато
Не начался
4 мая, 22:00
Кобресаль
- : -
Коло-Коло
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
5 мая, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Универсидад Католика
Не начался
5 мая, 19:30
Унион Ла Калера
- : -
Ньюбленсе
Не начался
5 мая, 22:00
Кобрелоа
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
6 мая, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
6 мая, 00:30
Универсидад де Чили
- : -
Депортес Икике
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
11 мая, 19:30
Уачипато
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
11 мая, 22:00
Кокимбо Унидо
- : -
Палестино
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
12 мая, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Кобресаль
Не начался
12 мая, 00:30
Универсидад Католика
- : -
О'Хиггинс
Не начался
12 мая, 19:30
Депортес Копиапо
- : -
Кобрелоа
Не начался
12 мая, 22:00
Аудакс Итальяно
- : -
Коло-Коло
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
13 мая, 00:00
Депортес Икике
- : -
Ньюбленсе
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
14 мая, 02:00
Унион Ла Калера
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
18 мая, 19:30
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
19 мая, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Универсидад Католика
Не начался
19 мая, 00:00
Кобрелоа
- : -
Депортес Икике
Не начался
19 мая, 19:30
Ньюбленсе
- : -
О'Хиггинс
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
20 мая, 00:30
Коло-Коло
- : -
Палестино
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
21 мая, 01:00
Кобресаль
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
21 мая, 01:00
Унион Эспаньола
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
21 мая, 03:30
Аудакс Итальяно
- : -
Уачипато
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
24 мая, 22:30
Палестино
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
25 мая, 02:00
Унион Ла Калера
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
26 мая, 00:00
Депортес Икике
- : -
Коло-Коло
Не начался
26 мая, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Кобресаль
Не начался
26 мая, 00:00
Уачипато
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
26 мая, 00:30
Универсидад Католика
- : -
Кобрелоа
Не начался
26 мая, 22:00
Депортес Копиапо
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
27 мая, 00:30
Универсидад де Чили
- : -
Ньюбленсе
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
1 июня, 22:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
2 июня, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Депортес Икике
Не начался
2 июня, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Палестино
Не начался
2 июня, 00:00
Кобрелоа
- : -
О'Хиггинс
Не начался
2 июня, 19:30
Ньюбленсе
- : -
Уачипато
Не начался
2 июня, 22:00
Кобресаль
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
3 июня, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Универсидад Католика
Не начался
3 июня, 00:30
Коло-Коло
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
21 июля, 00:00
Коло-Коло
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
21 июля, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
21 июля, 00:00
Депортес Икике
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
21 июля, 00:00
Кобресаль
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
21 июля, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Ньюбленсе
Не начался
21 июля, 00:00
Палестино
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
21 июля, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
21 июля, 00:00
Уачипато
- : -
Кобрелоа
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
28 июля, 00:00
Коло-Коло
- : -
О'Хиггинс
Не начался
28 июля, 00:00
Кобрелоа
- : -
Палестино
Не начался
28 июля, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
28 июля, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Уачипато
Не начался
28 июля, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Депортес Икике
Не начался
28 июля, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
28 июля, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Кобресаль
Не начался
28 июля, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Универсидад Католика
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
4 августа, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
4 августа, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Палестино
Не начался
4 августа, 00:00
Депортес Икике
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
4 августа, 00:00
Кобресаль
- : -
Кобрелоа
Не начался
4 августа, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
4 августа, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Ньюбленсе
Не начался
4 августа, 00:00
Уачипато
- : -
Коло-Коло
Не начался
4 августа, 18:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
О'Хиггинс
Не начался
П1
2.4
Х
3.25
П2
2.75
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Чили. Примера 2024 Таблица
11 августа, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Коло-Коло
Не начался
11 августа, 00:00
Кобрелоа
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
11 августа, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Ньюбленсе
Не начался
11 августа, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Депортес Икике
Не начался
11 августа, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Универсидад Католика
Не начался
11 августа, 00:00
Палестино
- : -
О'Хиггинс
Не начался
11 августа, 00:00
Уачипато
- : -
Кобресаль
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
12 августа, 02:30
Аудакс Итальяно
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
18 августа, 00:00
Коло-Коло
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
18 августа, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Уачипато
Не начался
18 августа, 00:00
Кобресаль
- : -
Депортес Икике
Не начался
18 августа, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Палестино
Не начался
18 августа, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Универсидад Католика
Не начался
18 августа, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Кобрелоа
Не начался
18 августа, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
18 августа, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
25 августа, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Кобрелоа
Не начался
25 августа, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Уачипато
Не начался
25 августа, 00:00
Депортес Икике
- : -
О'Хиггинс
Не начался
25 августа, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
25 августа, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
25 августа, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Коло-Коло
Не начался
25 августа, 00:00
Палестино
- : -
Кобресаль
Не начался
25 августа, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
28 августа, 00:00
Коло-Коло
- : -
Ньюбленсе
Не начался
28 августа, 00:00
Депортес Икике
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
28 августа, 00:00
Кобрелоа
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
28 августа, 00:00
Кобресаль
- : -
Универсидад Католика
Не начался
28 августа, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
28 августа, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
28 августа, 00:00
Уачипато
- : -
Палестино
Не начался
28 августа, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
1 сентября, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Депортес Икике
Не начался
1 сентября, 00:00
Кобрелоа
- : -
Коло-Коло
Не начался
1 сентября, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Кобресаль
Не начался
1 сентября, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
1 сентября, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
1 сентября, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
1 сентября, 00:00
Палестино
- : -
Ньюбленсе
Не начался
1 сентября, 00:00
Уачипато
- : -
О'Хиггинс
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
15 сентября, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Палестино
Не начался
15 сентября, 00:00
Коло-Коло
- : -
Универсидад Католика
Не начался
15 сентября, 00:00
Депортес Икике
- : -
Уачипато
Не начался
15 сентября, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
15 сентября, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
15 сентября, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Кобрелоа
Не начался
15 сентября, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
15 сентября, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Кобресаль
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
25 сентября, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Уачипато
Не начался
25 сентября, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
25 сентября, 00:00
Кобрелоа
- : -
Ньюбленсе
Не начался
25 сентября, 00:00
Кобресаль
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
25 сентября, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
25 сентября, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Коло-Коло
Не начался
25 сентября, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
О'Хиггинс
Не начался
25 сентября, 00:00
Палестино
- : -
Депортес Икике
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
29 сентября, 00:00
Коло-Коло
- : -
Кобресаль
Не начался
29 сентября, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
29 сентября, 00:00
Депортес Икике
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
29 сентября, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Палестино
Не начался
29 сентября, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Кобрелоа
Не начался
29 сентября, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
О'Хиггинс
Не начался
29 сентября, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
29 сентября, 00:00
Уачипато
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
6 октября, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
6 октября, 00:00
Коло-Коло
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
6 октября, 00:00
Кобрелоа
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
6 октября, 00:00
Кобресаль
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
6 октября, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Уачипато
Не начался
6 октября, 00:00
Палестино
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
6 октября, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Универсидад Католика
Не начался
6 октября, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Депортес Икике
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
20 октября, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
20 октября, 00:00
Депортес Икике
- : -
Кобрелоа
Не начался
20 октября, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
20 октября, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Кобресаль
Не начался
20 октября, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
20 октября, 00:00
Палестино
- : -
Коло-Коло
Не начался
20 октября, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Ньюбленсе
Не начался
20 октября, 00:00
Уачипато
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
3 ноября, 00:00
Коло-Коло
- : -
Депортес Икике
Не начался
3 ноября, 00:00
Кобрелоа
- : -
Универсидад Католика
Не начался
3 ноября, 00:00
Кобресаль
- : -
О'Хиггинс
Не начался
3 ноября, 00:00
Кокимбо Унидо
- : -
Унион Ла Калера
Не начался
3 ноября, 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Уачипато
Не начался
3 ноября, 00:00
Аудакс Итальяно
- : -
Депортес Копиапо
Не начался
3 ноября, 00:00
Унион Эспаньола
- : -
Палестино
Не начался
3 ноября, 00:00
Ньюбленсе
- : -
Универсидад де Чили
Не начался
Чили. Примера 2024 Таблица
10 ноября, 00:00
Универсидад де Чили
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
Не начался
10 ноября, 00:00
Универсидад Католика
- : -
Кокимбо Унидо
Не начался
10 ноября, 00:00
Депортес Икике
- : -
Унион Эспаньола
Не начался
10 ноября, 00:00
Депортес Копиапо
- : -
Коло-Коло
Не начался
10 ноября, 00:00
Унион Ла Калера
- : -
Кобресаль
Не начался
10 ноября, 00:00
Палестино
- : -
Аудакс Итальяно
Не начался
10 ноября, 00:00
О'Хиггинс
- : -
Кобрелоа
Не начался
10 ноября, 00:00
Уачипато
- : -
Ньюбленсе
Не начался
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