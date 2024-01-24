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Чили. Примера
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Чили. Примера
Стадион:
Сан-Карлос де Апокиндо
Сайт:
http://www.cruzados.cl
Тренер:
Николас Нуньес
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У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
16 апреля
7
Фото
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
2024.01.24 13:45
1
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
2024.01.24 10:46
Фото
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
2024.01.17 13:21
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
2024.01.16 23:11
«Балтика» продала чилийского защитника
2024.01.13 10:10
«Локомотив» предложил 350 тысяч за аренду чилийского защитника
2017.02.19 16:13
6
Источник: «Локомотив» сделал предложение чилийскому защитнику
2017.02.17 23:55
8
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18:03
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