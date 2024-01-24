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    «Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека

    Чилийский полузащитник Игнасио Антонио Пино Сааведра подписал контракт с «Сочи». 25-летний хавбек будет выступать за команду под 21-м номером.

    Игрок переходит в «Сочи» на правах свободного агента.

    • 25-летний Сааведра провел 34 матча за «Универсидад Католика» из Сантьяго в сезоне-2023. Результативными действиями не отметился.
    • Ранее «Сочи» пополнился защитником Дмитрием Чистяковым из «Зенита», полузащитником Александаром Юкичем из «Аустрии», хавбеком Ованесом Арутюняном из «Пюника» и нападающим «Каракаса» Саулем Гуарирапой.

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    Источник: официальный сайт «Сочи»

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