«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека

Чилийский полузащитник Игнасио Антонио Пино Сааведра подписал контракт с «Сочи». 25-летний хавбек будет выступать за команду под 21-м номером.
Игрок переходит в «Сочи» на правах свободного агента.
- 25-летний Сааведра провел 34 матча за «Универсидад Католика» из Сантьяго в сезоне-2023. Результативными действиями не отметился.
- Ранее «Сочи» пополнился защитником Дмитрием Чистяковым из «Зенита», полузащитником Александаром Юкичем из «Аустрии», хавбеком Ованесом Арутюняном из «Пюника» и нападающим «Каракаса» Саулем Гуарирапой.